RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Potenza e Rieti. Altra buona prova di squadra degli amarantocelesti. De Sarlo in gol, bene Tirelli e Zanchi. Serena rischia di rovinare una buona partita ma Franca lo grazia dal dischetto.Dà grande sicurezza a tutta la squadra. Bravissimo in uscita, sicuro tra i pali. Ottimo acquisto.Buona prestazione per il difensore amarantoceleste. Chiude bene, qualche piccola imperfezione in fase di disimpegno, ma è un dettaglio.La sua esperienza in difesa è fondamentale. Guida il reparto, incoraggia i compagni, stringe i denti. Fondamentale.Si sta adattando bene anche nei tre di difesa. Attento e sicuro.Entra al posto di Esposito e non commette sbavature. Bravo nel finale in un paio di chiusure di testa importanti sugli assalti del Potenza.Nel primo tempo spinge di più, nella ripresa si fa vedere meno ma è attento dietro.Nel finale commette un fallo ingenuo, viene graziato da Franca dal dischetto. Un errore quasi al termine di una gara comunque ben giocata. Anche lui si sta inserendo in fretta.Dal suo piede su calcio di punizione nasce il gol dell'1-0, poi si fa male a metà primo tempo ed è costretto a lasciare il campo.Entra al posto di Zampa e prova a giocare una partita ordinata. Rimedia però due gialli lasciando in 10 il Rieti nei minuti finali.Interpreta bene il ruolo, sia in fase di copertura, che di impostazione. Non molla nessun pallone dalle sue parti. Prezioso, positivo, capitano.Gioca un'ottima partita. Nel secondo tempo sfrutta alla grande gli spazi lasciati in campo aperto dal Potenza liberando tutti i "cavalli" sulla corsia. Sfiora anche il gol con un destro a giro.Non si fa vedere tantissimo, ma è decisivo nell'assist per il momentaneo vantaggio di De Sarlo in avvio di gara.Anche per lui ottimo esordio. Nella ripresa ha una chance in campo aperto che poteva sfruttare meglio, ma tiene in costante apprensione la difesa del Potenza. Un suo tiro, deviato, finisce sul palo.Cosi come De Paoli non tocca tantissimi palloni, ma è suo il piattone che regala al Rieti il momentaneo vantaggio. Secondo gol in campionato.Gioca più arretrato rispetto a Persano, provando comunque ad essere un punto di riferimento per la manovra.Il Rieti sembra aver imboccato la strada giusta. Ora il tecnico amarantoceleste ha anche buone soluzioni in panchina in tutti i reparti. Il calcio di rigore sbagliato da Franca nel finale evita una sconfitta che sarebbe stata immeritata, perché il Rieti ha subito, ma ha anche saputo colpire a modo suo. Quarto punto nelle ultime due gare, la strada è ancora lunga ma il "mood" sembra quello giusto.