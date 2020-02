© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Potenza-Rieti, se non è un "clasico" poco ci manca. Rossoblù e amarantoceleste sono tornati in serie C due stagioni fa e dopo essersi sfidati nella Poule Scudetto (al "Viviani" finì 0-0), le due squadre si sono ritrovate poi una contro l'altra anche in campionato a distanza di 13 anni dall'ultima volta: il bilancio, finora, è di 3 vittorie lucane, 1 laziale e un pareggio, l'1-1 dell'andata caratterizzato dai gol di Marcheggiani e Vuletich.Ma il Potenza, rispetto al Rieti, sta disputando una stagione diametralmente opposta: terzo in classifica insieme al Monopoli e a -3 dalla coppia Bari-Ternana sempre all'inseguimento della Reggina capolista, la squadra guidata dal tecnico Raffaele vanta la miglior difesa del girone C con appena 15 gol subìti, seconda solo a quelle di Vincenza (10) e Monza (13), rispettivamente leader negli altri due gironi e quarta in assoluto tra tutti i campionati professionistici, tenendo anche conto del bunker difensivo messo su dal Benevento di Pippo Inzaghi, perforato solo 11 volte.E quello dell'impermeabilità difensiva, domani al "Viviani" contro un Rieti privo di Russo lì davanti, potrebbe diventare un fattore determinante nell'economia di 90' che per i lucani è di assoluta importanza per non perdere di vista il podio del girone. Raffaele, che avrà la possibilità di sfruttare il secondo turno casalingo consecutivo, dopo quello (vincente) col Bisceglie, sembra intenzionato a riproporre lo stesso modulo (3-4-3) e gli stessi interpreti di sette giorni fa con Ioime tra i pali, difesa guidata da Emerson al centro e completata da Giosa a sinistra e Di Somma a destra.A centrocampo l'esperienza di Dettori e la duttilità tattica di Ricci, sono caratteristiche necessarie per operare in cabina di regìa, mentre Panico e Coccia spingeranno forte lungo le corsie laterali. Lì davanti il brasiliano França - decisivo contro il Bisceglie allo scadere - si avvarrà del supporto di Longo e Murano, con Isgro e Gassama pronti a subentrare nella ripresa in caso di necessità.