MARCONE 6

MATTIA 6

GIGLI 6

DE VITO 5.5

BRUMAT 5.5

CARPANI 5.5

MARCHI 6

MAISTRO 5.5

ZANCHI 6

GONDO 6.5

CERNIGOI 6

PALMA 5.5

CAPUANO 6

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Potenza e Rieti. Migliore per gli amarantocelesti Gondo, che non crea particolari occasioni davanti ma si batte come un leone, rincorrendo in difesa e dando pressing sui disimpegni avversari.Incolpevole sul grande gol di Franca. Preciso e pulito come sempre negli interventi, fino al momento del gol aveva rischiato pochissimo.Schierato titolare "last-minute" al posto di Delli Carri, gioca una buona partita. Provvidenziale la chiusura sul tiro di Ricci a botta sicura.Buona prestazione nel complesso. Si becca un giallo giusto per fallo su Franca, che non è un cliente facile. Gestisce nel complesso bene le operazioni della linea difensiva.Schierato ancora una volta largo a sinistra, il gol cross di Guaita nasce dalla sua parte e non riesce a spingere sulla fascia con continuità e pericolosità.Come De Vito. Poco propositivo in fase di spinta, paga qualche centimetro a Franca in occasione della zuccata che decide il match.Oramai Capuano gli ha ritagliato il ruolo da regista. Bene in fase di rottura del gioco, fa più fatica del solito a trovare i tempi di inserimento.Un lottatore. Anche lui non ha qualità in fase di impostazione, ma ottimi tempi di inserimento e grande capacità di interdire.Schierato un po a sorpresa a centrocampo. Non ha i tempi del centrocampista, nel primo tempo non si vede mai.Leggermente meglio dopo l'ingresso di Palma, quando torna nel suo ruolo dietro alla punta.Ancora "braccetto" nei tre di difesa e altra buona partita. Nel complesso difficile rimproverare qualcosa alla fase difensiva del Rieti.Gli attaccanti del Rieti sono chiamati a tantissimo lavoro sporco, che richiedere grande spirito di sacrificio. Cedric Gondo non si tira mai indietro: pressa, insegue, lotta. Spesso isolato, difficile combinare grandi cose davanti.Prova a duettare con il suo compagno di reparto e, anche lui, si sbatte in fase di pressing. Meno lucido del solito in alcune giocate.Entra per dare equilibrio a centrocampo ma anche lui sembra non essersi incastrato al meglio nei meccanismi di Capuano.Nel finale arriva la beffa, in una partita che evidenzia ancora una volta pregi e difetti del suo Rieti. Una squadra, la sua, solida in fase difensiva, ma che continua a fare fatica a trovare fluidità nel gioco. Perdere a Potenza ci può stare, e nel complesso il Rieti rispetta in pieno il piano partita.