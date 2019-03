I CONVOCATI

RIETI - Con le vele spinte dal successo nel derby di settimana scorsa, il Rieti vuole un'altra impresa. Domani alle 16.30 (diretta Eleven Sports) la formazione amarantoceleste sarà di scena al "Viviani" di Potenza con un duplice obiettivo: cancellare il pesante 1-5 dell'andata e strappare altri punti pesanti in chiave salvezza.Capuano riparte dalle sue certezze, ovvero una squadra compatta e capace di concedere poco agli avversari: «Ho grande fiducia nella squadra, tutti i ragazzi ci mettono grande applicazione in ogni allenamento. Quella di subire pochi gol - ha spiegato Capuano in conferenza - è una caratteristica delle mie squadre. L'esclusione del Matera e la decisione di omologare le gare di andata ci ha messo ancor più in difficoltà, ma ho sempre creduto alla salvezza, fin dal primo giorno che sono arrivato».Quello con il Potenza è per il tecnico una specie di derby del cuore: «Le mie origini sono lucane da generazioni, a Potenza ci vivo, li ho tanti amici. Sono stato io a guidare la squadra nella sua precedente avventura tra i professionisti - ha raccontato - in quello che ho definito il campionato della dignità. Eravamo esclusi da tutto praticamente, riuscimmo ad ottenere la salvezza, ricordo gli abbracci dopo la vittoria all'ultima di campionato contro il Pescina».Di fronte ci sarà una squadra forte e completa: «Ora c'è una società solida, che ha programmato, un allenatore bravo. La squadra è molto forte, forse la più esperta dell'intero girone, anche più del Catania. Da quelle parti c'è un entusiasmo devastante, credo di poter dire che il rapporto popolazione-spettatori sia il più alto in Italia. Andremo li con grandissima umiltà, a fare la partita della vita, sapendo che troveremo un avversario dotato, con giocatori stratosferici per la categoria».Dopo qualche novità vista nel derby contro la Viterbese, con Zanchi nei tre di difesa, probabilmente vedremo qualche cambio anche domani: «Squadra che vince non si cambia? Questa è una scusa da perdenti, deboli ed incapaci. Scelgo la formazione in base alle caratteristiche dell'avversario. Ho saputo che loro si sono allenati a porte chiuse, per me è motivo di orgoglio, contemporaneamente non voglio dare nessun indizio».Non ci sarà Grillo, out per infortunio e che tornerà nel giro di un paio di settimane. Per il resto tutti a disposizione del tecnico salernitano, che va verso la conferma di Marcone tra i pali, con De Vito che torna nei tre di difesa insieme a Gigli e Delli Carri, mentre Zanchi sarà di nuovo a sinistra per provare a contenere un Guaita devastante all'andata. A destra ancora spazio a Brumat, mentre nei tre centrali non dovrebbe essere confermato Xavi: al suo posto uno tra Palma e Konate, insieme ai soliti Carpani e Marchi. Davanti Maistro è pronto a tornare titolare, e agirà a supporto di Gondo. Prima del fischio di inizio della gara verrà osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di un giovane potentino avvenuta pochi giorni fa.Costa, Marcone, Brumat, Delli Carri, De Vito, Gigli, Gualtieri, Mattia, Scardala, Tiraferri, Zanchi, Carpani, Garofalo, Konate, Marchi, Palma, Xavi Venancio, Cernigoi, Gondo, Maistro, Svidercoschi, Tommasone, Criscuolo.(3-5-2): Breza; Sales, Giosa, Emerson; Coccia, Dettori, Matera, Guaita, Sepe; Franca, Lescano. All. Raffaele(3-5-1-1): Marcone; De Vito, Gigli, Delli Carri; Zanchi, Carpani, Palma, Marchi, Brumat; Maistro; Gondo. All. Capuano: Zufferli di Udine (D'Apice- Pellino)Trapani - Casertana (domani, ore 14.30)Catanzaro- Catania (domani, ore 14.30)Paganese - Reggina (domani, ore 14.30)Rende - Sicula Leonzio (domani, ore 14.30)Siracusa - Virtus Francavilla (domani, ore 14.30)Monopoli - Bisceglie (domani, ore 16.30)Juve Stabia - Cavese (domani, ore 18.30)Viterbese - Matera 3-0 d'ufficioJuve Stabia 62.Trapani 58Catanzaro e Catania 51Casertana 40Monopoli 39Vibonese 37Monopoli e Rende 36Cavese 35Virtus Francavilla 34Viterbese 33Reggina e Sicula Leonzio 32Bisceglie 26Siracusa e Rieti 25Paganese 11