RIETI - Carlos França a tutta… Potenza. È lui il capitano, il simbolo della squadra, il bomber che ha messo a segno 9 centri in stagione e va a caccia del 10° sigillo contro il Rieti. Alle sue spalle Ricci con 6 gol e Genchi con 5, via via tutti gli altri con i rossoblù che in complessivo hanno segnato 30 reti in stagione, 27 quelle subìte.Potenza in piena corsa per i playoff, 8° in classifica con 36 punti, in virtù di 8 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte, che sogna addirittura il quinto posto visto che deve ancora avere i 3 punti di bonus per via del 3-0 a tavolino che avrà contro l’escluso Matera (i punti quindi sarebbero 39).In casa i rossoblù hanno perso una sola volta (solo la Juve Stabia ha fatto meglio con zero sconfitte) ma pareggiano molto: in ben 7 occasioni la gara è finita con il segno X (la squadra che ha pareggiato di più tra le proprie mura insieme alla Cavese); 4 sono invece le vittorie interne per un totale di 13 reti segate e 10 incassate. Lucani che vengono da 7 risultati utili consecutivi in campionato (2 vittorie e 5 pareggi) e che in Coppa Italia sono stati sconfitti immeritatamente a Trapani, 1-0, negli Ottavi di Finale.Nessuno squalificato per i rossoblù, in diffida il centrocampista Matera. Squadra al gran completo, il difensore Di Somma ha smaltito l’infortunio al polpaccio e sarà della partita.Due ex nelle fila del Rieti: uno è Garofalo che ha giocato la scorsa stagione con la maglia del Potenza, arrivato nel mercato di gennaio. Un’esperienza non positiva che lo ha visto scendere in campo molto di rado, nonostante la vittoria del campionato.L’atro è Eziolino Capuano che a Potenza ha lasciato il segno. Correva la stagione 2009-2010 e il tecnico campano riuscì nell’impresa di raggiungere la salvezza sul campo, in Lega Pro Prima Divisione, seppur il dissesto della società rese tale esperienza tribolata e conclusa dalla retrocessione d'ufficio per questioni legate al calcioscommesse, con il presidente Postiglione che venne arrestato. La sua conferenza stampa di fine anno fu qualcosa di memorabile che è rimasto negli almanacchi del calcio.Nei quattro precedenti tra le due compagini per ben due volte la partita è finita col punteggio di 5-1, in un bilancio complessivo che vede due vittorie del Potenza, una del Rieti e un pareggio. Riavvolgendo il nastro, bisogna tornare indietro di ben 13 anni e mezzo per trovare la prima sfida tra loro, campionato di serie C2 girone C. Era precisamente il 6 novembre 2005, il Rieti allenato da Pirozzi si impose con un netto 5-1 allo Scopigno. Al ritorno invece furono i rossoblù a trionfare al Viviani per 2-0, il 26 marzo 2006.Tornando ai giorni nostri, come non ricordare la sfida nella Poule Scudetto di serie D della passata stagione: era il 13 maggio e a trionfare al Viviani fu la noia, uno scialbo 0-0 con le squadre che venivano da giorni di baldoria per festeggiare la promozione in C. La Vibonese ringraziò e vinse il mini-girone a tre. Ed eccoci alla gara d’andata, dove arrivò la più pesante sconfitta dell’era Chéu: allo Scopigno il Rieti venne sommerso 1-5 e a nulla valse il gol del momentaneo 1-1 del bulgaro Todorov al 10’.