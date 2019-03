© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È alla sua prima annata tra i professionisti ma è deciso a lasciare il segno. Sia da giocatore che da allenatore era arrivato al massimo in serie D e ora vuole sfruttare al meglio questa occasione. Niente giri di parole ma la franchezza di chi vuole puntare in alto e non si accontenta di un semplice posto tra i playoff. Giuseppe Raffaele è il tecnico che sta conducendo il Potenza a un ottimo cammino in campionato, reduce da 7 risultati utili consecutivi e un ottavo posto in classifica, 36 punti, che presto sarà migliorato visto che i rossoblù devono avere ancora i 3 punti di bonus contro l’escluso Matera. È arrivato in corsa, l’8 ottobre, dopo un periodo negativo di risultati della squadra e il conseguente esonero di Ragno alla 4^ giornata. Il frizzante patron Salvatore Caiata ha scommesso su di lui e subito le cose gli hanno dato ragione.«Con il presidente ci siamo conosciuti l’anno scorso quando allenavo l’Igea Virtus Barcellona e perdemmo 2-0 contro il Potenza negli ottavi di finale di Coppa Italia di serie D - sottolinea Raffaele - C’erano già stati dei contatti prima che mi affidasse la panchina e quando mi ha chiamato sono stato davvero orgoglioso. Abbiamo fatto da subito ottimi risultati, perdendo una sola volta nelle prime 13 partite. Piano piano siamo saliti in classifica fino ad entrare stabilmente in zona playoff».E ora il Potenza non ha intenzione di fermarsi: «Vogliamo innanzitutto assicurarci i playoff ma non posso nascondere che il nostro obiettivo è arrivare più in alto possibile per giocarceli con maggiori vantaggi. Da qui alla fine abbiamo 6 partite in casa e 3 in trasferta, il fattore campo è importante e possiamo benissimo puntare al quinto posto visto che abbiamo anche 3 punti da aggiungere in classifica per la gara con il Matera. Tolte le prime quattro siamo all’altezza delle altre e sarà una bella lotta».Per salire in classifica però c’è da battere l’arcigno Rieti di Eziolino Capuano, avversario domenica al Viviani: «Non mi fido dei laziali e del loro mister. È uno navigato in categoria, che fa giocare male qualsiasi avversaria si trovi di fronte. La squadra ha già preso la sua identità e i giocatori nuovi si sono bene adattati. Il segreto per scardinare la sua difesa? Semplice, fare gol - sorride - A parte tutto, bisogna essere bravi a far girare palla, mantenere la pazienza e aspettare il momento giusto per approfittare delle occasioni che ci capiteranno. Non sarà semplice ma vogliamo la vittoria davanti ai nostri tifosi. Per puntare in alto non ci possiamo permettere passi falsi in casa».Complimenti al Rieti, a un giocatore in particolare. «Maistro è davvero bravo. Un giocatore molto pericoloso quando prende palla tra le linee, dotato di un’ottima tecnica».