COSI IN CAMPO

Rieti

Potenza

Arbitro

ALTRE GARE, XI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Sarà grande spettacolo in campo e sulle tribune, in uno di quei pomeriggi in cui respirare a pieni polmoni l'atmosfera della serie C. Alle 14.30 allo Scopigno (diretta su ElevenSports), si affrontano Rieti e Potenza nell'undicesima giornata di campionato. Entrambe le squadre viaggiano sulle ali dell'entusiasmo, con gli ospiti reduci dal 3-1 rifilato al Catania in casa, mentre il Rieti dopo aver riscattato tre sconfitte consecutive con la vittoria nel derby della scorsa settimana: «Lo dico prima di ogni partita, abbiamo bisogno dei nostri tifosi, la città deve essere orgogliosa di questo Rieti». Parole di Ricardo Chéu nella classica conferenza prepartita, un appello ai tifosi che anche sui social si stanno mobilitando per riempire lo stadio e contrastare l'invasione dei tifosi del Potenza: saranno circa 400 allo Scopigno.Entusiasmo: è questa una delle chiavi di lettura principali della gara da entrambe le parti, anche se il Rieti, in questo campionato, ha dimostrato di avere alti e bassi: «Quando arrivi da una vittoria affronti la settimana in maniera diversa. Il successo sulla Viterbese è stato importante per noi e per i tifosi, ma se non diamo continuità è come se non avessimo fatto nulla. Quando analizziamo il campionato non dobbiamo dimenticare che il nostro obiettivo è la salvezza, e attualmente siamo in linea con questo obiettivo. Dopo il ko contro il Siracusa mi sono assunto le responsabilità - spiega ancora Chéu - ma Vibonese e Trapani sono due squadre destinate a fare un campionato diverso dal nostro. Se poi avremo possibilità di ambire a qualcosa di più, lotteremo per raggiungerlo». Di fronte ci sarà però una squadra ricca di giocatori esperti: «L'età media della nostra squadra è di 21 anni, e ne affrontiamo una che ne ha una di 27. Loro hanno giocatori esperti, capaci di leggere la partita, oltre che di qualità».Con Pepe ancora alle prese con qualche acciacco fisico, possibile rivedere Gualtieri dal primo minuto: «Gualtieri è un grande professionista, è un ragazzo giovane e intelligente, tutti sanno di avere la mia fiducia e lui l'ha ripagata bene. Non dico se giocherà domani, recuperiamo anche Gigli, un giocatore importante, mentre dobbiamo valutare le condizioni di un altro giocatore (Pepe, ndr)».Proprio riguado la formazione che scenderà in campo, come al solito, il tecnico non ha dato indicazioni. Proprio Gigli si riprenderà molto probabilmente il posto da titolare al centro della difesa e, con Pepe ancora in dubbio, probabile bis per Gualtieri. Gallifuoco e Dabo agiranno come esterni bassi, mentre a centrocampo confermati Palma, Diarra e Maistro. Con Vasileiou alle prese con un taglio alla gamba destra rimediato in allenamento, sarà titolare ancora Cericola, che agirà a supporto di Gondo e Todorov. Il Potenza di mister Raffaele, subentrato a stagione in corso a Ragno, va verso la conferma in toto degli unidici che hanno battuto il Catania, un 4-3-3 con tridente offensivo formato da Strambelli, França e Genchi.Le strade di Rieti e Potenza si sono incrociate già sul finire della scorsa stagione in Poule Scudetto, una sfida chiusa sullo 0-0 e che il Rieti di Parlato giocò in trasferta. Insomma, il Rieti ha l'occasione giusta per trovare continuità dopo una stagione altalenante e per tornare al successo dopo quasi 2 mesi: era il 22 settembre quando in uno Scopigno a porte chiuse andò in scena la clamorosa rimonta "di rigore" contro la Casertana. Un altro dato: in questo campionato il Rieti non ha ancora mai ottenuto due successi consecutivi.Domani il Rieti sarà al fianco dell’AVIS Rieti per incentivare la campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue, in un territorio che necessita di donatori: il capitano Nicolò Gigli, il capitano del Potenza e la terna arbitrale, all’ingresso in campo, indosseranno la maglietta della campagna. L’evento verrà ripetuto anche nella prossima gara casalinga.(4-3-1-2): Chastre; Gallifuoco, Gualtieri, Gigli, Dabo; Palma, Diarra, Maistro; Cericola; Gondo, Todorov. All. Chéu(4-3-3): Ioime;Coccia, Di Somma, Emerson, Giron; Dettori, Matera, Guaita; Strampelli, Franca, Genchi. All. Raffaele: Marini di Trieste (Segat e Lazzeroni)Casertana - Trapani (domani, ore 14.30)Matera - Viterbese (domani, ore 14.30)Reggina - Paganese (domani, ore 14.30)Virtus Francavilla - Siracusa (domani, ore 16.30Bisceglie - Monopoli (domani,ore 20.30)Sicula Leonzio - Rende (domani, ore 20.30)Cavese - Juve Stabia (domani, ore 20.45)Catania - Catanzaro (domenica, ore 14.30)Trapani 21Rende 20Juve Stabia 19Catania, Vibonese e Sicula Leonzio 17Casertana 13Potenza 12Catanzaro e Cavese 11Bisceglie e Rieti 10Virtus Francavilla 9Monopoli, Siracusa e Reggina 8Paganese 2Viterbese 0Matera -4