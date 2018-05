di Christian Diociaiuti

RIETI – Il primo passo per cercare lo scudetto. Il Rieti lo fa domani, domenica, alle 16 allo stadio Viviani di Potenza. Dal fischio di Collu di Cagliari si gioca la prima gara dei triangolari, in attesa di sapere quale sarà la squadra che verrà allo Scopigno. Se il Rieti vince o pareggia al Viviani, gioca allo Scopigno con una tra Vibonese o Troina mercoledì 23 maggio, terza e decisiva giornata dei triangolari. A Potenza dopo la gara sarà festa per la promozione, un po’ come è stato allo Scopigno per il Rieti domenica scorsa: lo scenario che si prospetta è di 6-7mila tifosi presenti. Da Rieti partono una decina di ragazzi della curva e altri appassionatissimi e fedelissimi. Per chi non potrà andare a Potenza, aggiornamenti su www.ilmessaggero.it/RIETI e sulla pagina Fb Eruditus Reatinus.



ASSETTO

Il Rieti gioca col solito 4-3-1-2: Dionisi e Ispas all’esterno all’esterno della difesa (Biondi e Scardala in mezzo) e centrocampo in cui si va verso il sacrificio di Tirelli per tenere Scevola con Luciani e Cuffa e rispettare la regola degli under. Davanti Giunta con Scotto e Marcheggiani lanciano la sfida al duo di bomber rossoblù, França e Siclari. L’impressione è che i lucani giochino col 3-5-2 che dà possibilità al tecnico Ragno (l’anno scorso vincente anche col Bisceglie, poi tra le prime 4 d’Italia) di coprirsi ma anche di rimpolpare il numero di attaccanti in fase offensiva. Tutti a disposizione per lui, tranne il lungodegente Berardino.



IL PRECEDENTE

Rieti e Potenza l’ultima volta si sono incontrate nella C2 2005-2006: chiusero il campionato entrambe a 39 punti; 5-1 a Rieti per i padroni di casa, 2-0 a Potenza per i lucani; entrambe si salvarono ai playout, il Rieti battendo il Latina e i potentini contro il Modica. L’anno successivo non si rincontrarono.



PARLATO

«Proveremo ad arrivare fino in fondo – dice il tecnico del Rieti, Carmine Parlato – perché a me non piace perdere neanche in amichevole. Affrontiamo uno degli avversari più temibili di questa poule scudetto, ma per arrivare alla finale del 2 giugno devi comunque passare per sfide di questo calibro».



RAGNO

«La poule scudetto è un discorso di prestigio – ha detto il tecnico del Potenza, Nicola Ragno - La si affronta dopo nove mesi di stress, non la si può giocare con lo stesso spirito delle partite precedenti. Disputeremo questa poule cercando di onorare il trofeo perché nessuno vuole perdere, anche se non con le stesse motivazioni del campionato. I giocatori devono confermare quanto di buono hanno fatto fino ad adesso. Guardando le statistiche il Rieti è un’ottima squadra, hanno più o meno i nostri stessi numeri. Sono una squadra offensiva e molto organizzata, dispongono di calciatori importanti, soprattutto gli interpreti offensivi. Le qualità dell’allenatore non le scopro di certo io, un tecnico che ha vinto già quattro campionati di serie D e una Poule Scudetto».



COME FUNZIONA LA FASE SCUDETTO

Le squadre, già vincitrici nei singoli gironi (Gozzano, Pro Patria, Virtus Verona – Rimini, Albissola, Vis Pesaro – Rieti, Potenza, Vibonese/Troina) si incontreranno in gare di sola andata. Nel tris centrosud, nella prima giornata, riposa forzatamente l’accoppiata Vibonese/Troina (che nel frattempo gioca lo spareggio a Reggio Calabria); riposerà nella seconda giornata (20 maggio) la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pari, quella che avrà disputato la prima in trasferta (dunque il Rieti). Insomma: se il Rieti vince o pareggia, gioca allo Scopigno con una tra Vibonese o Troina mercoledì 23 maggio, terza giornata. In semifinale (giovedì 31 maggio, campo neutro e sorteggio per gli accoppiamenti) vanno le prime dei tre raggruppamenti e la migliore seconda. La finale c’è sabato 2 giugno sempre in campo neutro (l’anno scorso a Fermo); in caso di parità, previsti i calci di rigore. Il Rieti può fare un double da sogno col tricolore.



COSÌ IN CAMPO

Potenza (3-5-2): Di Franco; Russo, Di Somma, Sicignano; Guaita, Coppola, Esposito, Guadalupi, Panico; Siclari, França. All. Ragno.

Rieti : Scaramuzzino; Dionisi, Scardala, Biondi, Ispas; Luciani, Cuffa, Scevola; Giunta, Scotto, Marcheggiani. All. Parlato.

Arbitro : Collu di Cagliari.



LA DOMENICA

Occhi puntati alle ore 16 per lo spareggio promozione del Girone I Vibonese-Troina sul neutro del “Granillo” di Reggio Calabria. Previsti i supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Nella stessa giornata prende il via la post season con la prima giornata dei triangolari della Poule scudetto, le semifinali dei playoff e l’anticipo di una gara dei playout (è Oltrepovoghera-Varese, quello del girone G tra Lanusei e Nuorese si gioca il 20 maggio). Per le sole gare dei playoff e playout saranno effettuati i supplementari in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Persistendo la parità accederà alla fase successiva la società meglio classificata al termine del campionato (playoff) e retrocederà in Eccellenza la peggiore classificata (playout).



POULE SCUDETTO

Girone 1: Aurora Pro Patria-Virtusvecomp Verona (Claudio Panettella di Bari). Riposa Gozzano

Girone 2: Rimini-Albissola (Marco Monaldi di Macerata). Riposa Vis Pesaro

Girone 3: Potenza-Rieti (Giuseppe Collu di Cagliari). Riposa vincente spareggio Girone I



PLAYOFF

Girone A: Caronnese-Chieri (Antonino Costanza di Agrigento), Como-Pro Sesto (Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto).

Girone B: Ponte S.p. Isola-Pergolettese (Matteo Centi di Viterbo), Rezzato-Darfo Boario (Paride Tremolada di Monza).

Girone C: Campodarsego-Adriese (Claudio Petrella di Viterbo), Arzignano Valchiampo-Mantova (Giacomo Monaco di Termoli).

Girone D: Forli'-Fiorenzuola (Sajmir Kumara di Verona).

Girone E: Ponsacco-Real Forte Querceta (Maria Marotta di Sapri), Unione Sanremo-Viareggio (Niccolo' Panozzo di Castelfranco Veneto).

Girone F: Avezzano-Pineto (Riccardo Pelagatti di Livorno), Matelica-L'Aquila (Daniele De Tommaso di Rieti).

Girone G: Albalonga-Latina (Francesco Carrione di Castellammare di Stabia), Sff Atletico-Trastevere (Mattia Pascarella di Nocera Inferiore).

Girone H: Cavese-Audace Cerignola (Mario Davide Arace di Lugo di Romagna), Team Altamura-Taranto (Jacopo Bertini di Lucca).

Girone I: Nocerina-Ercolanese (Enrico Maggio di Lodi).

