RIETI - Un portiere portoghese per il Rieti che annuncia di aver sottoscritto un contratto biennale col Josè Chastre.



Nato a Matosinhos (Portogallo) l’11 febbraio 1993, Chastre si forma calcisticamente nel settore giovanile del Porto, nella stagione 2007/208 passa al Leixoes dove completa il suo percorso di crescita per poi esordire in Segunda Liga nel 2013/2014: per lui 24 presenze, che l’anno successivo diventano addirittura 34. Esaurita l’esperienza Leixoes, Chastre si trasferisce al Famalicao (2015/2016) dove gioca 20 gare, per poi raggiungere l’attuale tecnico del Rieti Ricardo Chéu al Madeira: lo scorso anno per lui 27 presenze ed una stagione importante.



«Felice di potermi cimentare nel calcio italiano – afferma Chastre – Ho una gran voglia di mettermi subito a disposizione e giocarmi le mie carte sul campo».

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:06



