© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Da due giorni, sui social l'ex consigliere comunale Emanuele Donati s'interroga sui motivi che hanno spinto il Comune di Rieti a concedere la sala consiliare per la presentazione del nuovo direttore sportivo del Fc Rieti, una figura che sempre secondo quanto scrive Donati sul suo profilo social «in cinque anni da consigliere comunale non mi pare di aver letto che rientrasse tra il novero di coloro potessero usufruirne». E nel definirlo «un fatto grave» mostrando curiosità sulle modalità di concessione («ha pagato l'affitto visto che per i matrimoni ci sono delle tariffe o l'ha ottenuta a titolo gratuito?» si domanda) invita «la minoranza a controllare: è sufficiente vedere l'agenda, non serve molto altro».A Donati (Emanuele) "replica" il consigliere comunale con delega allo Sport della giunta Cicchetti Roberto Donati che rispedisce al mittente eventuali strumentalizzazioni politiche sulla questione: «La conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo del Rieti, Vincenzo Minguzzi, in sala consiliare è stata concessa alla società esattamente al pari di tanti eventi similari che nel tempo si sono succeduti: c'era disponibilità e non abbiamo ravvisato alcun motivo per rispondere negativamente. Sinceramente - conclude il consigliere della giunta Cicchetti - non capisco quale sarebbe potuto essere il problema: il Comune nel corso dell'anno riceve diverse richieste simili a quella prodotta da Rieti la scorsa settimana e ogni qualvolta la sala è risultata libera nell'agenda comunale non abbiamo avuto difficoltà nel concederla, accertandoci dei contenuti e i temi da dibattere».Peraltro, la conferenza stampa di ieri è stata preceduta, nella tarda mattinata, da un incontro istutizionale tra il sindaco Antonio Cicchetti e l'ad Di Gennaro per una breve ricognizione sullo stato dei lavori, sulle intenzioni del nuovo assetto societario e su quello che potrà essere l'impegno del Comune come ente proprietario dello stadio (attualmente in gestione al club) in termini di razionalizzazione dei costi e miglioramento delle infrastrutture.Sulla vicenda interviene anche Moreno Imperatori, consigliere comunale con delega alla Mobilità e ai Trasporti che idealemnte "sposa" la tesi di Emanuele Donati sottolineando che essendo «un'aula storica, con i dipinti di Calcagnadoro, dovrebbe essere conservata con la massima cura: ci sono delle sedie rotte e sporche, ho visto scolaresche mangiarci e ritengo che concederla praticamente a chiunque sia un grosso errore. Pur non essendo di mia competenza - continua Imperatori rispondendo al post di Donati - ho buttato giù una bozza di regolamento e l'ho trasmesso al presidente della commissione statuto e regolamenti ed è pronto per essere portato all'approvazione dell'aula. Perché non lo si è fatto finora? La risposta datevela da soli» è la chiosa finale.