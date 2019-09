© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – L’intento dei dirigenti della Asd Poggio Mirteto Calcio, per quanto riguarda il settore giovanile della società, è quello di riportare il club mirtense ai livelli di qualche anno fa e permettere a tanti bambini e ragazzi del territorio sabino-tiberino-romano di avvicinarsi al calcio e praticare in generale l’attività sportiva sotto la guida di tecnici qualificati e di grande esperienza.La possibilità di prendere contatto con tale realtà ci sarà lunedì 16 settembre al campo Valletonda dove alle ore 16.30 si svolgerà l’Open Day per la stagione 2019/2020 riguardante bambini e bambine dai 5 ai 12 anni di età che potranno effettuare un provino gratuito all’insegna del calcio e del divertimento. “Insieme…che bello è…” recita l’invito rivolto a tutti coloro che possono essere interessati all’iniziativa e che permetterà di iscriversi alla Scuola Calcio che già annovera le squadre Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.E’ decisamente un momento importante dopo la fusione tra il settore giovanile della Asd Poggio Mirteto Calcio e La Sabina che hanno riunito in tal senso le proprie forze per dare un impulso qualitativo e quantitativo all’attività giovanile sotto la guida dei tecnici Patrizio Avenali, Gianluca Cianfa, Francesco Fiori, Serafina Gigliotti, Alessandro Iacobelli e Massimiliano Murante.«Nell’ambiente c’è molto entusiasmo per questa iniziativa – dice Stefano Rossetti, storico segretario della società – e ci auguriamo che avvenga un’adeguata risposta sia da parte dei giovani interessati che dalle rispettive famiglie. Negli ultimi giorni c’è stata una crescente richiesta di informazioni provenienti da tutto il territorio e puntiamo a riportare presto il settore giovanile della società ai fasti di un tempo».