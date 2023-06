Poggio Mirteto raddoppia: oltra alla squadra in Promozione nasce un secondo team che disputerà la Terza

RIETI - Una bella novità in casa Asd Poggio Mirteto Calcio: è arrivata poco fa la notizia che la Società raddoppia con una nuova squadra che verrà allestita per partecipare al campionato di Terza categoria. È la società stessa ad annunciare la lieta novella. Dopo la buona annata nel campionato di Promozione e con i lavori che daranno al campo sportivo Valletonda un nuovo look ormai prossimi al termine, la società mirtense si mette in moto per la prossima stagione. Una nuova squadra nata con l’idea di includere sempre più ragazzi locali, con l’obiettivo di farli crescere assieme al progetto dell’Asd Poggio Mirteto Calcio. Il calcio in Sabina avrà così una nuova protagonista.

Il comunicato dell’Asd Poggio Mirteto Calcio

Ce lo avete chiesto in tanti, e noi come sempre rispondiamo “Presenti” al nostro paese.

Ed è nei momenti complicati che, come l’araba fenice, risorgiamo dalle ceneri più forti di prima, dando un ulteriore volto ad una società in continua crescita che con amore e passione porta avanti un idea di calcio con radici profonde nel sociale.

Nessuno deve rimanere fuori dal nostro progetto, sempre più inclusivo ed ambizioso.

Ripartiamo ancora una volta da Voi che nel corso del tempo avete scritto pagine importanti della nostra storia.

Riportiamo a casa tutti Voi che meritate tutto il nostro rispetto per come avete amato la nostra maglia.

Ripartiamo da Voi per portare ancora una volta in alto i Nostri gloriosi colori.

Nasce oggi la Terza Categoria dell’Asd Poggio Mirteto Calcio.

Un nuovo progetto, che insieme a ciò che abbiamo costruito, riporterà a casa tutti i figli del Campanile.

Ora più che mai, forza Poggio Mirteto.

Ad maiora