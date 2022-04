Poggio Mirteto scivola in casa: al Valletonda vince il Nomentum 2-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Scivolone casalingo per Poggio Mirteto, battuto al Valletonda 0-2 dal Nomentum nella gara valevole per la venticinquesima giornata del girone B del campionato di Promozione. Agli ospiti basta un Ferrara incontenibile nel primo tempo per battere meritatamente la squadra di Domenici e salire a quota 31 punti. I mirtensi restano a metà classifica con 37 punti.

Il primo tempo

Poggio Mirteto prova ad aprire la difesa ospite con il giro palla, ma Nomentum è brava a pressare alti gli uomini di Domenici e a ripartire. Sarà questo il canovaccio dei primi quarantacinque minuti. Al 3’ il primo acuto ospite con Ferrara che dalla destra entra in area di rigore e prove a chiudere il destro sul secondo palo costringendo Luciani ad un grande intervento in tuffo. Poggio Mirteto prova la reazione dopo cinque minuti con uno scambio tra Bonifazi e Marcelli con quest’ultimo che va alla conclusione da centro area ma il suo destro viene murato dalla difesa ospite. Non incide Poggio Mirteto e ne approfittano gli ospiti, attenti a pungere ad ogni sbavatura dei mirtensi. Al 29’ Bornigia spizza di testa a metà campo e lancia Ferrara in campo aperto: l’attaccante ospite è freddo sotto porta e appoggia in rete anticipando l’uscita di Luciani e fa 1 a 0. È ancora il centravanti del Nomentum, vera spina del fianco della difesa mirtense, ad essere pericoloso sul finale di tempo con una conclusione dal limite sinistro che prende in pieno la traversa interna con la palla che non supera la linea. Dopo un minuto è lo stesso Ferrara a rifarsi: partendo dalla sinistra supera in velocità Avenali, entra in area e batte Luciani piazzando il pallone per il 2 a 0.

La ripresa

Tenta la reazione Poggio Mirteto in avvio di ripresa: al 54’ una punizione dalla trequarti di Mevoli trova Marcelli al limite, con l’attaccante mirtense che prova a smarcarsi ma al momento del tiro calcia a lato. Dieci minuti più tardi è Mevoli ad andare al tiro da fuori area ma non impensierisce Silvi che blocca. Nomentum si difende bene e prova a ripartire quando può in contropiede. Al 74’ Lanzoni si libera sulla destra tenta la conclusione ma il suo sinistro è bloccato in due tempi da Luciani. Domenici prova a mischiare le carte con i cambi che però non sortiscono effetti. Nomentum amministra il vantaggio e non concede spazi ai padroni di casa che non arrivano più al tiro.

Le dichiarazioni

Antonio Domenici, allenatore Asd Poggio Mirteto Calcio: «Obiettivamente c’è poco da dire dopo una gara nella quale non ha funzionato praticamente nulla. Ora dobbiamo fare solo una cosa: resettare e lavorare per poter tornare a fare ciò che sappiamo e soprattutto tornare a giocare come possiamo e dobbiamo fare».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Masci, Loreti, Fiori, Gattarelli, Gasperini (46’ Serafini e al 63’ Cardella), Mevoli (81’ Cacchiani), Avenali, Marcelli, Bonifazi (46’ Luciani M.), Mamarang. A disp. Murante, Delle Monache, Marchesani, Galletti, Crudi. All. Domenici

Asd Nomentum: Silvi, Palmieri, Maresca, Benda, Petrocchi, Garfagnoli, Lanzoni (87’ Decini), Nefzi, Ferrara, (70’ Ushe), Bornigia (90’ Silion), Sacripanti (81’ Ierardi). A disp. Manetta, Polidori, Antonini, Donati. All. Lauretti

Arbitro: Silvio Settimi di Viterbo

Reti: 29’ e 45’ Ferrara

Note: ammoniti Mevoli (P), Garfagnoli, Bornigia, Sacripanti (N); angoli 0-1; spettatori 150 circa