Poggio Mirteto infila il tris e continua la risalita: Futbol Montesacro ko 3-0. Foto. Domenici: «Bella prova»

RIETI - Inizio del nuovo anno pirotecnico per Poggio Mirteto che trova tre punti d’oro nella calza della Befana. Al Valletonda finisce 3-0 contro il Futbol Montesacro nella penultima giornata d’andata del girone B del campionato di Promozione. Poggio Mirteto sale così a 22 punti in classifica accorciando proprio su Futbol Montesacro che resta un punto avanti.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni al Valletonda

Il primo tempo

Avvio scoppiettante per i padroni di casa che nel giro di 16 minuti mettono la partita in ghiacciaia. Al 5’ sblocca il risultato Mirko Luciani con un eurogol da oltre i 30 metri: l’attaccante mirtense vede De Simone non piazzato perfettamente e lascia partire un destro che non dà scampo all’estremo difensore ospite con la palla che si infila sotto la traversa per l’1 a 0. Passano tre minuti e un lancio di Mevoli trova Marcelli in profondità: il centravanti controlla, supera un avversario e calcia forte da distanza ravvicinata per il 2 a 0. Al 16’ un tiro dei padroni di casa verso la porta avversaria viene intercettato da Acanfora con un braccio. L’arbitro Spagnoli non ha dubbi e indica il dischetto. Si presenta dagli undici metri Nobili che spiazza De Simone (nella foto) incrociando per il 3 a 0. Gli ospiti provano a farsi vedere in avanti al 20’ con Rapini che sguscia sulla sinistra ma calcia centrale e Luciani para comodamente. Sul ribaltamento di fronte ancora pericolosi i padroni di casa con Marcelli che dal limite lascia partire un destro preciso che impegna De Simone il quale devia in angolo. Sul finale di primo tempo, Montesacro prova ad alzare il baricentro e conquista qualche calcio d’angolo senza però mai tirare verso la porta mirtense. Poggio Mirteto ha un’ultima occasione al 40’ in contropiede con Mirko Luciani che viene servito sulla destra ma calcia alto.

La ripresa

Poggio Mirteto controlla il gioco e non rischia abbassando i ritmi. Al 65’ Rapini per gli ospiti sugli sviluppi di una punizione calcia dal limite e costringe Luciani alla parata in tuffo. Al 70’ Soldano sfugge alle spalle di Loreti che lo aggancia atterrandolo fuori area. Per il direttore di gara si tratta di chiara azione da gol, fischia il fallo ed estrae l’inevitabile cartellino rosso per il terzino mirtense. La punizione battuta sempre da Soldano termina poi alta. Al 75’ punizione per i padroni di casa con Mevoli che calcia forte ma alto. Al 78’ si fa avanti nuovamente Poggio Mirteto con Diamanti che dialoga con Bonifazi il quale calcia da centro area con la palla che finisce fuori alla destra del portiere ospite. Negli ultimi minuti nonostante l’inferiorità numerica i padroni di casa fanno possesso palla non rischiando nulla.

Le dichiarazioni post gara

Antonio Domenici, allenatore Poggio Mirteto: «Tre punti importanti in una gara non semplice ma approcciata benissimo dai ragazzi. Conoscevamo il valore dei nostri avversari e siamo partiti determinati e convinti senza concedere nulla. Aver trovato subito i gol capitalizzando le nostre occasioni ha fatto la differenza. Ho visto una squadra concentrata che si è allenata bene durante le festività ed il campo ha confermato quanto di buono è stato fatto durante la pausa»

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani, V., Polidori (62’ Bonifazi G.), Loreti, Fiori, Gasperini (46’ Cacchiani), Mamarang (46’ Delle Monache), Mevoli (76’ Galletti), Avenali, Marcelli, Nobili, Luciani M. (62’ Diamanti). A disp. Murante, Costantini, Masci, Marchesani. All. Domenici

Asd Futbol Montesacro: De Simone, Ruggiero, Biagini, Acanfora (55’ Pascucci), Sabatino, Sterpetti (83’ Savarese), Soldano, Mazzoli (75’ Casalino), Fiorentini (26’ Porcarelli), Ferraro (62’ Cultrera), Rapini. A disp. Oliva, Giannone, Fagiolo, Scriva. All. Gatto

Arbitro: Spagnoli di Tivoli

Reti: 5’ Luciani M., 8’ Marcelli, 16’ Nobili rig.

Note: espulso al 70’ Loreti (P); ammoniti: Fiori, Delle Monache (P), Acanfora, Sterpetti, Mazzoli (M); angoli: 2-5; spettatori 150 circa