Poggio Mirteto, Denis Ceccarelli volerà in Spagna per partecipare a uno stage nell’Academy del Rayo Vallecano

RIETI - Tanto orgoglio e felicità in casa Asd Poggio Mirteto Calcio per l’avventura che attende Denis Ceccarelli. Il giovane, classe 2005, partirà l’11 luglio verso la Spagna, dove svolgerà uno stage di formazione presso l’Academy del Rayo Vallecano. Denis, che quest’anno ha cominciato a farsi le ossa in Promozione con la prima squadra di Poggio Mirteto (anche un gol all’attivo), starà per un mese nella penisola iberica per perfezionarsi e imparare tanto da questa esperienza a Madrid, la città appunto del Rayo Vallecano.

Sulla pagina ufficiale dell’Asd Poggio Mirteto Calcio che ha fatto il proprio in bocca al lupo per la partenza del prodotto del proprio vivaio, arrivano tanti messaggi di auguri e incoraggiamento tra i quali non può mancare quello del mister Antonio Domenici: “Hai tanto talento, io tifo per te” scrive il tecnico della squadra mirtense che lo aspetta in vista del prossimo anno e del nuovo campionato di Promozione che prenderà il via il 17 settembre.