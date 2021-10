Un gol di Marcelli nel finale regala il bis al Poggio Mirteto: 1-0 e Castrum ko. Foto. Domenici: «Avanti così»

Domenica 17 Ottobre 2021, 15:28

RIETI - Bottino pieno per Poggio Mirteto che al Valletonda batte il Castrum Monterotondo con un gol di Simone Marcelli e conquista tre punti d’oro che collocano la squadra di Domenici nei piani alti della classifica del girone B di Promozione.

Il primo tempo

Partita bellissima e ricca di emozioni quella del Valletonda che si conferma un campo ostico per chiunque. Dopo soli 5 minuti su un cross dalla destra di Mamarang, Mirko Luciani indirizza di testa trovando una gran risposta del portiere ospite, sulla ribattuta Nobili calcia a botta sicura ma una provvidenziale deviazione dei difensori di Monterotondo manda la palla in angolo. Dal successivo corner Avenali di testa manda alto di un soffio. Risponde il Castrum dopo due minuti con Gatta che da buona posizione manda a lato di poco. Al 10’ un batti e ribatti in area ospite dopo un cross di Nobili fa sfiorare il gol a Poggio Mirteto con Marcelli. Al 13' una punizione di Gatta esalta i riflessi di Valerio Luciani che manda in angolo. Alla mezz’ora una insidiosa punizione di Nobili costringe Cristofalo alla respinta coi pugni. Sul finale di un tempo spumeggiante azione insistita di Luciani sulla sinistra che salta un paio di avversari e due metri dentro l’area lascia partire un tiro a giro che sfiora di un niente l’incrocio dei pali della porta difesa da Cristofalo.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con un tiro alto di poco da parte degli ospiti di Scarafile che sfioira la traversa della porta difesa da Valerio Luciani. Al 67’ una punizione in posizione centrale per il Monterotondo calciata magistralmente da Santarelli, manda la palla a stamparsi sulla traversa a Luciani battuto. Ma è proprio nel momento migliore degli ospiti che arriva il gol che decide la gara. Al 83' un calcio d’angolo battuto sulla destra da Mevoli trova la testa di Marcelli che sorprende la difesa ospite apparsa un po’ ferma nell’occasione anticipando i difensori e mandando la palla sotto la traversa dove il portiere non può arrivare. Inizia la girandola delle sostituzioni e nei 5 minuti ed oltre concessi dall’arbitro Poggio Mirteto controlla la reazione ospite senza grossi patemi esaltando le doti di un onnipresente Mamarang, una vera diga a centrocampo.

Il tecnico Antonio Domenici

«Tre punti fondamentali per il nostro percorso ottenuti contro una gran bella squadra. Siamo stati bravi nel primo tempo creando le nostre occasioni con i primi 20 minuti fantastici e reggendo poi il loro ritorno. Nel secondo tempo bravi a soffrire e contenere quando sembrava che loro potessero prendere in mano la gara in maniera decisa. Poi il gol che ci ha aperto la strada verso una vittoria importantissima e un finale che nel tempo di recupero siamo riusciti a chiudere in avanti senza correre più rischi. Ai nostri avversari vanno in ogni caso i complimenti per la grande partita fatta che a loro volta potevano vincere. Ma il bello del calcio è anche questo. Andiamo avanti con fiducia ed entusiasmo queste sono vittorie che galvanizzano i ragazzi e l’ambiente. Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, bene così».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio. Luciani V., Gasperini, Loreti (90’ Cacchiani), Marchesani, Gattarelli, Mamarang, Mevoli (90’ Siboldi), Avenali, Marcelli (88’ Delle Monache), Nobili (84’ Cardella), Luciani M. (75’Fiori) . A disp. Murante, Cicolani, Di Nunzio, Crudi. All. Domenici

Asd Castrum Monterotondo: Cristofalo, Campedelli (78’ Erbo), Luci, Mencio (85’ Di Ventura), Falzini, De Felice, Scarafile (83’ Riccio), Marchesi (70’ Cicconi), Vitali, Santarelli, Gatta. A disp. Morgante, Cirasella, Conti, Delle Side, Emiliani. All. Checchi

Arbitro Antonio Elia di Ostia Lido

Rete: 83’ Marcelli

Note. Ammoniti: Gasperini, Gattarelli, Avenali, Mamarang, Cardella (P.M.); Campedelli, Luci, Marchesi (C.M.). Angoli 3-2. Spettatori 250 circa