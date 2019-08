© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Novità importante nell’ambiente calcistico di Poggio Mirteto con la creazione di un settore giovanile unico per i ragazzi tesserati con il Poggio Mirteto Calcio e La Sabina. La decisione è stata adottata nei giorni scorsi dai responsabili delle due società al fine di rilanciare in maniera adeguata l’attività della scuola calcio e l’iscrizione delle squadre giovanili in tutte le categorie dei prossimi campionati provinciali.«L’unione fa la forza – dice il presidente Marco Sautelli – e il calcio a Poggio Mirteto dev’essere un richiamo non solo locale ma esteso in tempi brevi a tutto il circondario». Condivide tale opinione Stefano Rossetti, storico segretario della società: «Siamo contenti di aver ricreato un gruppo unico nel quale stanno già ritornando molti ragazzi che si erano diretti altrove. Il settore giovanile è fondamentale in una società sportiva e da esso possono emergere calciatori da inserire gradatamente in prima squadra».Il responsabile del settore giovanile è Gianluca Cianfa; i tecnici che guideranno le varie squadre sono Daniele Antonini, Michele Ciotti, Antonio Turchetti, Alessandro Iacobelli, Gianluca Cianfa, Patrizio Avenali. Supervisore tecnico è Virgilio D’Ambrogio e Massimiliano Murante preparatore dei portieri. Nel frattempo è stato rinnovato lo staff societario con la conferma del presidente Marco Sautelli; vicepresidenti Alessandro Calvani e Federico Pallocci; segretario Stefano Rossetti; direttore generale Davide Favetta; consiglieri Cristiano Pieroncini, Nicolino Tortelli, Daniele Ruggeri.La preparazione della Prima squadra allenata da Antonio Domenici inizierà al campo Valletonda lunedì 19 agosto mentre la Scuola Calcio si aprirà il 16 settembre. Dirigenti, giocatori e sostenitori festeggeranno domani e dopodomani il patrono di Poggio Mirteto San Gaetano da Thiene con una festa musicale e gastronomica dalle ore 20 in Piazza Martiri della Libertà in collaborazione con l’associazione cacciatori Acps. In tale occasione si potranno chiedere informazioni ed effettuare iscrizioni.