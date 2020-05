© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In attesa che venga sancita la sospensione definitiva dei campionati dilettantistici con i conseguenti verdetti, prevista nei prossimi giorni, parla Marco Sautelli, il presidente della Asd Poggio Mirteto, la squadra che stava dominando il girone C nel campionato di Prima categoria ed era già pronta al grande salto.Con due terzi della stagione alle spalle, la squadra mirtense comandava il proprio girone con 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Castrum Monterotondo avendo perso nelle gare finora disputate solo una partita.«Certamente un po' di rammarico resta per quello che con i nostri ragazzi stavamo costruendo - dice il presidente Marco Sautelli - e ora come tutti, siamo in attesa di decisioni ufficiali. Di fatto nessuno ancora ha decretato la fine dei campionati ma, col passare dei giorni, la vedo dura riguardo una ripartenza. Poggio Mirteto paradossalmente potrebbe anche tornare ad allenarsi per il fatto che abbiamo ampi spazi, un grande campo con pista di atletica e pertinenze varie. Abbiamo sei spogliatoi, ma nella nostra categoria costituiamo un’eccezione. Per altre realtà non è così, per cui vedo l’ipotesi di un ritorno al calcio giocato, per questa stagione, come una cosa praticamente impossibile».«Aspettiamo che la Lega si esprima su eventuali verdetti considerando magari quanto successo fino all’interruzione e se verrà preso in considerazione il merito sportivo fin qui maturato».«Questo è indubbio - dice il presidente - si dovesse profilare il salto di categoria noi ripartiremmo e non snatureremo la nostra filosofia considerando sempre il nostro settore giovanile e i nostri ragazzi. Così come quest’anno abbiamo deciso di puntare sui nostri giovani sarà questo l’aspetto importante che ci porteremo dietro. Ovviamente uno sguardo intorno ce lo daremo magari per puntellare con qualche colpo la squadra, ma l’ossatura sarà quella di quest’anno e semmai si dovesse attingere con nuovi innesti si partirà soprattutto dal nostro ricco settore giovanile che ha talenti e ragazzi di sicuro interesse».«Non c’è dubbio che le spese aumenterebbero – spiega Marco Sautelli - ma la nostra idea è, e rimane, quella della stagione in corso, vale a dire crescere con i nostri ragazzi senza dover andare a prendere chissà quale costoso giocatore altrove e portare avanti una politica votata al miglioramento dei ragazzi peraltro tutti giovani e con anni di carriera davanti implementando e rafforzando la squadra solo con chi sposa questo principio. Si gioca per far bene, per divertirsi e per migliorare con impegno e sacrificio senza guardare ai profitti che nelle nostre categorie e coi tempi che corrono sarebbe un qualcosa di improponibile per le nostre realtà».«Ha comportato il dispiacere di non aver potuto terminare come volevamo tutti una stagione fantastica - dice Sautelli - una cavalcata maturata con una consapevolezza dei nostri mezzi che giornata dopo giornata ha dato una dimensione e una bella identità a questo gruppo guidato magistralmente dal mister Antonio Domenici e il suo fantastico staff. Un pensiero va anche al lavoro della Juniores e del nostro settore giovanile ad iniziare dalla Scuola calcio, molto frequentata, la nostra piccola Cantera, dalla quale si spera sempre di poter attingere elementi validi. Ripartiremo cercando di venire incontro a tutti considerando anche che i ragazzi e le loro famiglie avevano pagato le quote per la scuola e non hanno potuto finire la stagione ei campionati. Ci attendono mesi impegnativi per ragionare e rivedere tante cose e i molteplici aspetti di una società importante che ha una tradizione ed è un punto di riferimento per lo sport e il tempo libero per famiglie e ragazzi».«Tutto finirà, prima o poi - conclude il presidente Marco Sautelli - si tornerà a fare quello che a noi tutti piace, giocare e parlare di calcio. Siamo stati bravi finora a rispettare le regole e dobbiamo continuare a farlo. Da parte mio e della società la voglia di ripartire è tanta così come sappiamo lo è quella dei nostri fantastici ragazzi. Teniamo duro e andiamo avanti, si deve guardare il futuro con speranza ed ottimismo il messaggio e l’auspicio che faccio a tutti è quello di vedersi presto al Valletonda, archiviando quello che stiamo vivendo in questi giorni come un brutto incubo che dobbiamo per forza di cose lasciarci alle spalle».