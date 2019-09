RIETI - Un altro importante test per Poggio Mirteto (Prima Categoria) in vista del debutto in Coppa il 22 settembre. Al Valletonda i mirtensi regolano, 2 a 1 il finale, un'ottima Civitellese (Seconda Categoria) che ha creato più di qualche grattacapo ai padroni di casa.



LA CRONACA

Partono lente le squadre provando giocate e inserimenti tra le linee che raramente producono pericoli per le difese che appaiono ben registrate. Al 24’ il primo squillo è per i padroni di casa: Luciani dagli sviluppi di un calcio d’angolo è il più lesto a ribadire a rete con la palla fuori di poco. Sono le avvisaglie del vantaggio mirtense che arriva dopo 4 minuti sempre da calcio d’angolo: Avenali si fa trovare pronto sul secondo palo a deviare in rete il cross di Mevoli. Reagisce Civitella che fino a quel momento non aveva certo demeritato e trova il pareggio sul finale di tempo con Spagone che da fuori area sorprende Giannini infilando la palla sotto la traversa per l’uno pari.

Nella ripresa si alzano i ritmi. Dopo due minuti il portiere della Civitellese, Nobili, è bravo nel neutralizzare una conclusione ravvicinata di Marcelli servito da un ispirato Mevoli. Ed è proprio Mevoli in versione assist-man al 6’ a servire Luciani che si ritrova a tu per tu con l’estremo difensore ospite, doppia finta che mette seduto il portiere e palla in rete per il 2 a 1. Insiste la squadra mirtense creando gioco e occasioni fino al 17’, quando in azione di contropiede sono gli ospiti a rendersi pericolosi: Ricci in diagonale batte il portiere Murante con la palla che si stampa però sul palo. Spazio alle sostituzioni e partita che resta sotto controllo dei ragazzi di Domenici che ci provano ancora senza rischiare più nulla fino al fischio finale.



I COMMENTI DEI MIRTENSI

L’allenatore Antonio Domenici: «Ho visto una squadra in crescita che sta lavorando bene sul possesso palla e i movimenti dei giocatori tra le linee. E’ stato un bel test in vista di trovare la condizione ottimale per la Coppa e il seguente inizio di campionato dove dovremmo avere tutti i novanta minuti nelle gambe per partire subito col piede giusto».

Il ds Alessandro Pieroncini: «C’è ovviamente da lavorare ancora ma finora posso dire che lo stiamo facendo bene. E’ importante in queste amichevoli non tanto il risultato, piuttosto trovare automatismi e la condizione atletica migliore».



IL TABELLINO

Poggio Mirteto: Giannini (Murante) , Masci (Bertoldi), Guidi (Maccia), Fiori (Lugini), Gattarelli, Magnerini (De Santis), Mevoli (Tiberti), Avenali (Del Bufalo), Marcelli, Nobili (Spurio), Luciani. All. Antonio Domenici.

Marcatori: 28’ Avenali (P), 41’ Spagone (C), 51’ Luciani (P)

Ultimo aggiornamento: 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA