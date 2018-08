di Michel Saburri

RIETI - E’ un Poggio Mirteto letteralmente scatenato sul mercato: non appena è stato ufficializzato il ripescaggio in Prima categoria la società sabina ha subito messo a segno ben otto colpi importanti per tentare di riscattare una stagione decisamente negativa.



A disposizione della coppia formata da Daniele D’Ambrogio e Andrea Di Battista sono infatti arrivati: Gianmarco Pieroncini (attaccante), Mirko Bastioni (centrocampista), Luca Del Bufalo (difensore), Stefano Guidi (difensore), Diego Galletti (centroampista), Francesco Di Rocco (centrocampista), Christian Gentili (portiere) e Mattia Lugini (attaccante).



Si tratta di un mix tra volti nuovi, giovani promesse ma anche qualche gradito ritorno eccellente in grado di riportare il giusto entusiasmo a Poggio Mirteto come aveva già anticipato qualche settimana fa il presidente Marco Sautelli che commenta: «C’è grande entusiasmo, sentiamo la vicinanza di tutto il paese e questo ci fa ben sperare. Grazie anche agli sponsor che ci stanno dando una grossa mano per questa nuova avventura».

