RIETI – Tra le novità del panorama calcistico provinciale reatino ci sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Terza categoria il ritorno di una società che può vantare un passato glorioso a livello regionale. Parliamo della Asd Poggio Catino che in questi giorni sta completando la propria rosa-giocatori e che potrà avvalersi del sostegno di una tifoseria che vuol spronare la propria squadra verso successi di prestigio.Gli sportivi sabini ricordano tuttora, con piacere e nostalgia, quella formazione che partì nel 2006 dalla Terza categoria ed in rapida successione fu promossa in Seconda, in Prima ed infine in Promozione cogliendo in campionato ed in coppa risultati inimmaginabili per una squadra di paese. Era il periodo in cui al timone della società c’era il presidente Giorgio Onofri con il tecnico Fabrizio De Tommaso.Adesso si riparte con gente nuova ma con la voglia di fare bene come allora: «Il passato glorioso della società risale ormai a più di un decennio fa – dice l’attuale presidente Alessandro Perotti - ma già da un paio d’anni tanti ragazzi di Poggio Catino premevano per ricominciare l’attività con una squadra nuova. Quest’anno c’è il clima ideale per riprovare concretamente e stiamo partendo con tanto entusiasmo e determinazione».Tra qualche giorno si completerà la composizione della squadra e nel frattempo hanno già firmato diversi giocatori del luogo che giocavano altrove e amici degli stessi che si apprestano a vivere questa nuova esperienza sotto la guida del tecnico Gabriele Mischi (con il quale collaborano il preparatore atletico Gabriele Di Giambelardini ed il preparatore dei portieri Federico Renzi): Daniele Gioia, Lorenzo Ramazzotti, Claudio Paolelli, Daniele Giometti, Simone Imperatori, Mattia Polletti, Valerio Gioia, Nicolas Pompei, Alfredo Rauco, Stefano Guarino, Marco Colangeli. Lo staff dirigenziale è composto dal presidente Alessandro Perotti, vicepresidente Roberto Binaghi, dirigenti Massimo Gioia e Alfredo Rauco.Un saluto ed un augurio arriva alla nuova società anche da Fabrizio De Tommaso, tecnico del periodo d’oro: «Vivemmo un’esperienza indimenticabile che ha assunto col tempo i contorni di una fiaba! Insieme a tanti giocatori che indossarono quella maglia, conserviamo nel cuore ricordi incancellabili ed auguro a questi ragazzi che ripartono con la nuova Asd Poggio Catino di ottenere grandi risultati».