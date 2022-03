Al Rieti non basta la generosità: il Poggibonsi vince 3-2 e "vede" la capolista. In gol Coulibaly e Orlandi

RIETI - Troppo Poggibonsi per quel che restava di un Rieti falcidiato da infortuni e squalifiche. Al comunale "Stefano Lotti" infatti, la truppa allenata da Alessandro Boccolini perde 3-2 l'anticipo dell'ottava giornata del girone di ritorno, denotando tutti i limiti strutturali di una rosa che finché ha potuto ha retto l'urto dei giallorossi, per poi soccombere inesorabilmente. In classifica, il Rierti resta al terz'ultimo posto con 21 punti e il prossimo 30 marzo diventerà quanto mai determinante lo scontro diretto in programma allo "Scopigno" contro il Cannara, già battuto all'andata. Il Poggibonsi, invece, si porta a -2 dal San Donato Tavarnelle capolista, che ovviamente ha una gara in meno.