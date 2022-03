Il Rieti senza 4 titolari tenta l'impresa a Poggibonsi, De Martino non al meglio

RIETI - Il Rieti sempre in emergenza tenta l'impresa a Poggibonsi. Gli amarantocelesti anticipano a domani, 20 marzo, la sfida sul campo dei toscani (ore 14.30), che hanno richiesto di poter giocare questa domenica anziché la prossima con la serie D a riposo per consentire alla Rappresentativa di partecipare alla 72esima Viareggio Cup (giovedì esordio vincente contro il Garden City, 2-0).

Amarantocelesti senza 4 titolori: squalificati Perez, Tiraferri e Tortolano, e l'infortunato Matteo Menghi. Infoetunati anche Signate e il secondo portiere Giori. Inoltre De Martino non è al top.



Così in campo

Poggibonsi (4-3-3): Venè; Poggesi, Simoncini, Mazzolli, Ponzio; Borri, Muscas, Camilli; Renzi, Regoli, Bellini. All. Calderini.

Rieti (4-2-3-1): Marenco; Canestrelli, De Martino, Cerroni, Falilò (Benhalima); Cesani, E. Menghi; Scibilia, Attili, Vari; Coulibaly. All. Boccolini.

Arbitro: Rizzello di Casarano (Castellani-Scafuri).