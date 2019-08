I CONVOCATI DEL RIETI

COSI' IN CAMPO

Rieti

Picerno

Arbitro

LE ALTRE GARE, II GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti vuole sbloccarsi. Dopo tre sconfitte in altrettante partite ufficiali arriva il match che potrebbe rappresentare la prima svolta della stagione. Alle 15 (diretta Eleven Sports) di domani, domenica 1° settembre, amarantocelesti al "Viviani"di Potenza, per sfidare la neopromossa Picerno. Mariani in conferenza è stato chiaro: "Sarà una battaglia, ma non è una sfida salvezza". I lucani hanno strappato un pareggio nella gara di esordio contro la Cavese, e per la prima casalinga in campionato proveranno il colpaccio.La prima notizia è che il Rieti sarà senza Gondo, un aspetto che costringerà Mariani a ridisegnare la squadra: «Gondo ha caratteristiche che nessun altro giocatore in rosa possiede - ha specificato il tecnico amarantoceleste-, questo ci porterà a fare delle modifiche».Palma è acciaccato ma dovrebbe essere della partita, probabile il passaggio ad un 3-5-1-1. Oltre al confermato Pegorin in porta, Zanchi potrebbe trovare spazio tra i tre in difesa insieme a Gigli e Aquilanti, con Guiebre e Tirelli "a tutta fascia". Nel mezzo Palma sarà insieme a Marchi e Marino, pronto al probabile esordio dal primo minuto, con Tirelli a supporto di Marcheggiani. L'alternativa potrebbe essere un 3-5-2 classico con Di Sarlo e Marcheggiani davanti e Tirelli mezzala.Stesso sistema di gioco per il Picerno di Domenico Giacomarro, che dovrà rinunciare a Vanacore, autore del momentaneo vantaggio esterno nella gara di esordio. «Il Rieti è una squadra che fa dell'agonismo la sua caratteristica principale - ha detto il tecnico del Picerno - conosco giocatori come Tirelli e Marcheggiani che hanno fatto sempre grandi cose in D, noi dovremo essere bravi a finalizzare quanto creato».Saranno 8 i tifosi amarantocelesti che partiranno al seguito della squadra, con la speranza di raccogliere i primi punti e la prima gioia della nuova stagione.Addario, Aquilanti, Bartolotta, Bellopede, De Sarlo, Del Regno, De Paoli, Gigli, Granata, Guiebre, Lazzari, Marcheggiani, Marchi, Marino, Palma, Pegorin, Poddie, Sette, Tiraferri, Tirelli, Zanchi(3-5-1-1): Pegorin; Aquilanti, Gigli, Zanchi; Tiraferri, Marchi, Palma, Marino, Guiebre; Tirelli; Marcheggiani. All. Mariani(3-5-2): Picerno (3-5-2): Pane; Lorenzini, Fontana, Bertolo; Melli, Calamai, Pitarresi, Kosovan, Guerra; Sparacello, Santaniello. All. Giacomarro: Marotta di SapriPaganese - Monopoli (oggi, 17.30)Ternana - Potenza (domani, ore 15)Bari - Viterbese (domani, ore 17.30)Bisceglie - Catanzaro (domani, ore 17.30)Casertana - Rende (domani, ore 17.30)Catania - Virtus Francavilla (domani, ore 17.30)Reggina - Cavese (domani, ore 17.30)Vibonese - Avellino (domani, ore 17.30)Teramo- Sicula Leonzio rinviataCatania, Ternana, Bari, Viterbese, Catanzaro, Bisceglie, Potenza e Monopoli 3Picerno, Cavese, Reggina e Virtus Francavilla 1Paganese, Teramo, Casertana, Rende, Vibonese, Rieti, Sicula Leonzio e Avellino 0