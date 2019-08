© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Quella del Picerno, avversario domani del Rieti per la seconda giornata di campionato, è sicuramente una bellissima storia di calcio. Il club lucano affronta infatti per la prima volta nella sua storia il campionato di serie C. Un paese di circa 6000 abitanti ad una ventina di chilometri da Potenza che si affaccia al calcio che conta ma che non vuole essere la vittima sacrificale di questo girone C. Il club lucano, così come il Rieti, parte con l'obiettivo di centrare la salvezza, tanto da rendere la sfida di domani già piuttosto importante. Per le gare in serie C il Picerno giocherà al "Viviani" di Potenza, almeno fino a quando non verranno completati i lavori al "Donato Curcio".Il club è una specie di storia nella storia, una che ci racconta proprio il nome dello stadio, e che parte da lontano. Donato Curcio è anche l'attuale presidente onorario del club. Nato a Picerno, negli anni '50 si trasferisce in America per trovare fortuna, e proprio negli Stati Uniti diventa proprietario di una azienda per decorare prodotti in plastica, diventata negli anni una multinazionale. L'amore per il suo territorio però è forte, tanto che decide di investire 1 milione di euro nella costruzione dello stadio di Picerno, che porta il suo nome.Quella del Picerno è anche la storia di capitan Emanuele Esposito, bandiera del club lucano e che ha vestito la stessa maglia dall'Eccellenza alla serie C, entrando in campo giovedì scorso nel match di Coppa Italia perso 2-0 contro il Bisceglie, ma anche dell'attaccante Soumahoro Aboubacar Langone, rifugiato politico ivoriano adottato a Picerno.All'interno di una storia così particolare, non poteva esserlo anche il modo in cui il club, lo scorso anno, ha ottenuto la promozione in serie C, che di fatto è stata festeggiata due volte. Inserito nel girone H il Picerno aveva ottenuto la promozione matematica pareggiando in casa alla 32sima giornata contro il Taranto 0-0, in una partita diventata famosa per una aggressione verso alcuni giocatori ospiti. Un fatto che alla fine è costato 3 punti di penalizzazione e che hanno rischiato di far svanire la promozione, ottenuta poi grazie al 3-2 sul Bitonto.Nella prima prima giornata di campionato il Picerno ha ottenuto un buon pareggio esterno sul campo della Cavese, passando in vantaggio con il terzino classe '99 Vanacore, per poi essere raggiunta nel finale dal pareggio di Matino. La sfida tra Rieti e Picerno è un inedito assoluto, il primo atto di quella che potremmo forse considerare una sfida salvezza del girone C.