RIETI - Inizia un nuovo corso in casa Fc Rieti e parte ufficialmente oggi. Il mercato è ormai chiuso ed Ezio Capuano si è ritrovato confezionato un nuovo Rieti, cambiato in tantissimi interpreti e ora pronto al cambio di passo in stagione. Domani alle 14.30 subito un test interessante approfittando del turno di riposo in campionato: al "Curi" di Perugià sarà sfida al grifone di Alessandro Nesta. Tanta curiosità di vedere all'opera tutti i nuovi arrivati, regolarmente inseriti, a eccezione del portiere Marcone (che sta smaltendo un leggero infortunio), nell'elenco dei convocati diramato nel pomeriggio dal club.Lavori in corso, questo è chiaro, cosi come è evidente che per vedere la nuova faccia del Rieti bisognerà attendere qualche settimana. La certezza è che già domani contro il Perugia si ripartirà dal 3-5-2 di Capuano, anche se la curiosità è vedere se i nuovi arrivati verranno schierati in campo ed eventualmente in quale ruolo. Ora la competizione è serrata in ogni reparto: porta, centrocampo, difesa e attacco, con almeno due giocatori in ogni ruolo e altri duttili, in grado di ricoprire più posizioni. Difficile ipotizzare un undici titolare, con Capuano che potrebbe ripartire dalle "certezze" e concedere qualche minuto ai nuovi arrivati, con Costa in porta, difesa composta da Gigli, Mattia e Delli Carri, centrocampo con Palma, Konate e Marchi, e coppia d'attacco formata da Maistro e Gondo. Proprio su Fabio Maistro resta però un grande punto interrogativo, dopo le uscite social del giocatore ed il colloquio di questa mattina con il presidente Riccardo Curci. L'obiettivo è quello di riabilitarlo, anche se non è da escludere una panchina punitiva, magari con uno tra Cernigoi e Svidercoschi al suo posto. Il Perugia sta portando avanti un campionato importante, essendo in piena corsa per un posto nei playoff.Questo l'elenco dei 25 convocati da parte di Ezio Capuano in vista dell'amichevole contro il Perugia: 1 Davide Costa, 22 Alex Spadini, 33 Filippo Delli Carri, 3 Stefano Scardala, 5 Nicolò Gigli, 24 Gianluca Gualtieri, 31 Armando Migliaccio, 2 Simone Mattia, 19 Andrea De Vito, 20 Matteo Brumat, 13 Tiziano Tiraferri, 21 Andrea Zanchi, 29 Roberto Criscuolo, 25 Vincenzo Garofalo, 15 Antonio Grillo, 30 Amara Konate, 26 Alessandro Marchi, 6 Giuseppe Palma, 23 Gianluca Carpani, 8 Xavier Venancio, 10 Fabio Maistro, 17 Iacopo Cernigoi, 9 Vincenzo Tommasone, 34 Sebastiano Svidercoschi, 35 Cedric Gondo.