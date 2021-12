La capolista Passo Corese soffre e ottiene un punto (0-0) con lo Sporting. Benigni: «Tante assenze, va bene così»

RIETI - Il Passo Corese soffre per la prima volta in stagione ma strappa un buon punto contro lo Sporting Montesacro: al Leprignano termina 0-0. I coresini si confermano capolista del girone B a +4 dalla diretta concorrente Romulea.

Il primo tempo

Passo Corese che si presenta al big match senza gli infortunati Barbetti e Ubertini e senza Proietti e Palma per impegni lavorativi. Torna Italiano dal primo minuto.

Partita che inizia a senso unico con lo Sporting Montesacro che spinge fortissimo e si presenta più volte davanti a Somma che è bravo a neutralizzare gli attacchi ospiti. Coresina che cambia atteggiamento tattico e sul finire del primo tempo ci prova Mocerino ma la conclusione esce di pochi centimetri.

La ripresa

Secondo tempo che vede crescere di intensità il Passo Corese: al 20’ viene espulso per doppio giallo Zanzucchi per simulazione, pochi minuti più tardi anche il capitano dello Sporting Gunnella viene espulso per proteste. Passo Corese che prova a vincere data la superiorità numerica di due uomini. Gli ospiti si chiudono e provano a ripartire. Su una ripartenza nel finale viene espulso anche Manna per fallo da dietro. Gli ultimi minuti nulla da segnalare.

Le dichiarazioni

Il tecnico dei coresini Fabrizio Benigni: «È la seconda volta che giochiamo una gara infrasettimanale e anche oggi abbiamo perso molti uomini per impegni lavorativi, giocatori anche importanti nel nostro scacchiere. Speriamo non ci siano altre sorprese durante il girone di ritorno. Questa é una categoria composta da ragazzi che lavorano durante la settimana. Faccio i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto oggi è per quello che hanno fatto in questa prima parte di stagione. Lo Sporting ci ha messo in difficoltà e il pareggio è per noi un grande risultato. Somma ci ha salvato più volte».