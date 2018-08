di Renato Leti

RIETI – Una rosa ben nutrita composta da 28 giocatori offre sicuramente buone credenziali alla SS Passo Corese che torna ad assaporare l’atmosfera del campionato regionale di Promozione dove, tra l’altro, ritroverà nei derby reatini le altre formazioni del nostro territorio: Cantalice, Salto Cicolano, Maglianese e Spes Poggio Fidoni. La società coresina presieduta da Fabrizio Vollera e Andrea Carratoni inizia oggi la preparazione al campionato 2018/19 sul campo di Castelnuovo di Farfa per motivi climatici e successivamente si trasferirà al De Tommaso di Passo Corese dove disputerà le gare casalinghe della nuova stagione.



LE ASPETTATIVE

«C’è in tutto l’ambiente un grosso entusiasmo – dice il presidente Fabrizio Vollera – e questo ritorno in Promozione per la nostra società è un gran bel traguardo. Di sicuro ce la metteremo tutta per disputare un’ottima stagione e riportare a Passo Corese il calcio che conta, come storicamente avvenuto in periodi precedenti».



LE AMICHEVOLI

Fissate le prime due amichevoli sul campo di Castelnuovo di Farfa: sabato 11 agosto in una gara interna pomeridiana che coinvolgerà tutta la rosa e nella mattinata di martedì 14 con il Real Monterotondo Scalo, formazione di Eccellenza.



LA ROSA

Portieri : Simone Santarelli (88) da Spes Poggio Fidoni, Nelu Ion Pegza (98) da Fiano Romano.

Difensori : Cristian Mechelli (83) confermato, Michelangelo D’Alfonsi (99) c, Florin Mirt (95) c, Francesco Manna (95) c, Francesco Maggi (2000) c, Giacomo Spurio (98) da Selci, Leo Terracina (80) c, Leonardo Scandagliato (99) da Castelnuovese, Emilio Ori (99) c.

Centrocampisti : Alessandro Scarinci (2000) c, Andrea Samà (98) da Real Monterotondo Scalo, Daniel Caprioli (98) da Torrita Tiberina, Daniele Filippi (93) c, Fabrizio Giovannangelo (84) c, Lorenzo Di Girolamo (97) c, Francesco Giovanni Carnassale (2000) da Rieti, Matteo Marzicola (2000) da Riano, Matteo Melilli (99) da Rieti, Lorenzo Valletta (99) da Sant’Angelo Romano.

Attaccanti : Alessio De La Vallèe (95) da Nomentum, Francesco Donati (2000) da Flaminia Civitacastellana, Gino Ushe (93) da Vigor Perconti, Ibrahim Goktas (98) da Montopoli, Marco Lanatà (94) da Guidonia, Mirco Gerli (92) c, Stefano Imperatori (98) c.



LO STAFF TECNICO

Allenatore : Fabrizio Benigni

Allenatore in seconda : Roberto Proietti

Direttore area tecnica : Sabino Fioravanti

Preparatore atletico : Mirco Sestili

Preparatore portieri : Angelo Maria Tarsia.

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:57



