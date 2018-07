di Renato Leti

RIETI – Il ritorno del Passo Corese nel campionato regionale di Promozione è caratterizzato da un rinnovo della rosa giocatori e dello staff tecnico-dirigenziale che si completerà entro il 6 agosto, data fissata per l’inizio della preparazione alla prossima stagione. Fabrizio Benigni è il nuovo allenatore che lavorerà insieme al preparatore atletico Mirco Sestili ed al preparatore dei portieri Angelo Maria Tarsia. Un ruolo nuovo lo andrà ad occupare Sabino Fioravanti dopo gli ottimi risultati ottenuti con la formazione Juniores: sarà il direttore dell’area tecnica che consisterà nel visionare e coordinare tutta l’attività delle squadre giovanili e della Juniores fino alla prima squadra.



Un arrivo importante è poi quello del portiere Simone Santarelli, nato nel 1988 e cresciuto nelle fila della Lazio dove ha disputato tutta la trafila delle squadre giovanili fino ad arrivare alla prima squadra. Ha giocato inoltre in Lega Pro indossando le maglie del Foggia e del Gallipoli. Oltre a difendere la porta della prima squadra, Santarelli avrà anche l’incarico di addestrare tutti i giovani portieri della Scuola Calcio.



«Per quanto riguarda l’organico della squadra – dice il presidente Fabrizio Vollera – stiamo lavorando per la composizione del nuovo gruppo. Entro qualche giorno saremo in grado di comunicare ufficialmente sia i nuovi acquisti che i rinnovi o partenze di alcuni giocatori».

Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA