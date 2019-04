© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A poco meno di un anno dalla festa-promozione e con la prospettiva di poter vivere un altro pomeriggio storico, in tribuna d'onore tra gli ospiti del club anche il tecnico di quell'impresa Carmine Parlato ed il suo staff, vale a dire il vice Raffaele Battisti e il preparatore dei portieri Daniele Goletti. Una sorta di "amuleto", un altro tecnico partenopeo che fa il paio con quell'Eziolino Capuano che oggi dovrà guidare la squadra dagli spalti per via del turno di squalifica rimediato mercoledì a Siracusa e che spera di chiudere il pomeriggio con una vittoria che varebbe la salvezza aritmetica.«Tornare a Rieti è sempre un piacere - ci confessa il tecnico Carmine Parlato, in città da ieri sera - A dicembre la società ha provato a capire se ci potevano essere i presupposti per tornare in panchina, ma i regolamenti lo vietano. Il mio futuro? E' ancora presto per parlarne, vedremo».Possibile un ritorno al passato: «Il Rieti in questo momento ha l'allenatore e da quello che mi sembra di aver capito, anche con un contratto biennale: le vie del Signore sono infinite, ma oggi la mia presenza allo stadio è solo una e cioè quella di ritrovare tanti amici e, si spera, di poter vivere un pomeriggio di festa».