RIETI - Il Football Club Rieti 1936 annuncia di aver sottoscritto un contratto triennale col calciatore Riccardo Paparelli.



Nato ad Assisi il 28 maggio 1998, Paparelli è un difensore centrale puro, che dopo una prima esperienza in D con la maglia della Voluntas Spoleto (13 presenze nella stagione 2015/2016), nell’ultimo biennio ha vissuto l’escalation del Sangimignano: 30 presenze e un gol il primo anno, 30 presenze e 2 gol nell’ultima stagione, coincisa peraltro con la promozione del club toscano in serie D.



«Passare dall’Eccellenza alla serie C è un qualcosa di fantastico – sottolinea Paparelli – Un salto triplo che mi dà una carica incredibile e la voglia di dimostrare sul campo che la società non si è sbagliata sul mio conto. Il mio obiettivo personale è quello di migliorare di giorno in giorno, con l’aiuto dei compagni di squadra e dello staff tecnico e magari compiere ancora grandi salti in avanti».

Marted├Č 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:02



