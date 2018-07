di Michel Saburri

RIETI - La notizia era nell’aria da un po’ ma ora arriva anche la conferma ufficiale del comitato regionale Lazio: panchina lunga nei campionati di calcio a 11 organizzati dalla lega nazionale dilettanti. Dalla prossima stagione infatti sarà permesso nel Lazio inserire in lista fino a venti giocatori (fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico). La novità sarà stata introdotta in via sperimentale per la stagione 2018/2019 e poi si deciderà se eventualmente confermarla anche nelle prossime stagioni, in panchina quindi ci saranno a disposizione degli allenatori fino a nove giocatori tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Da ricordare che lo scorso anno era già stata introdotta la possibilità di effettuare cinque sostituzioni durante la gara.

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA