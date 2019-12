RIETI - Il Rieti perde un altro tassello. Nel giorno in cui gli amarantocelesti annunciano il nuovo allenatore uno dei tasselli di centrocampo comunica invece sui social di volare verso nuove avventure. Stiamo parlando di Giuseppe Palma, centrocampista napoletano classe 1994, oramai da una stagione e mezzo in amarantoceleste.



Il messaggio arriva su Instagram: «Grazie Rieti per questo anno e mezzo, ora avanti con nuove sfide» ha scritto.



Palma ha già rescisso il suo acccordo con il club e non sarà a disposizione oer la prossima fondamentale gara contro il Rende, dove gli amarantocelesti si giocano una fetta importante di salvezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA