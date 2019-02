MARCONE 6

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Vibonese e Rieti. Migliore in campo Gondo, autore di un assist ed un gol, bene anche Cernigoi entrato dalla panchina. La doppia superiorità numerica facilita molto il compito agli amarantocelesti, che avevano tenuto bene il campo anche in undici contro undici.La sua sarebbe la classica partita da "senza voto", ma la vittoria ottenuta sul campo della Vibonese ha un peso specifico non indifferente.Gioca un buon primo tempo, poi nella ripresa, con la doppia inferiorità numerica, la Vibonese non ha le forze per creare pericoliCome sopra. Mai impensierito nel secondo tempo, ma conferma i segnali di crescita già intravisti nelle ultime uscite.Anche per lui, soprattutto nel secondo tempo, davvero poco lavoro. Ordinaria amministrazioneGioca una buona partita, forse la migliore da quando veste la maglia del Rieti. Nel primo tempo pericoloso con una incursione sulla sinistra. Anche per lui il secondo tempo è tutto nella metà campo avversaria.Esordio non brillantissimo per il centrocampista, che però gioca una partita "onesta" e poi lascia il campo.Capuano lo mette in campo subito dopo la doppia superiorità numerica ed è una mossa azzeccata. Spinge in rete l'assist di Gondo e poi si procura il rigore del 2-0Anche per lui buona prestazione al rientro. Con la doppia superiorità numerica a centrocampo è meno vincolato ai compiti di copertura.Mezzo voto in meno per l'ingenuità per il secondo giallo. Entra in campo per festeggiare ed era già ammonito: salterà la prossima partita.Entra per dare trame palla a terra al Rieti, ci riesce ma solo in parteMeno propositivo di Zanchi e quindi mezzo voto in meno. Partita anche per lui complessivamente buona.Colpisce una traversa nella ripresa, fa una bella chiusura in ripiegamento nel primo tempo. In avanti a volte non trova i giusti tempi per dialogare con i compagni, ma è comunque in crescita.Oramai sembra aver scavalcato nelle gerarchie Palma, entra e gioca venti minuti ordinatiA lui la palma di migliore in campo. Gioca per tutti i novanta minuti, si procura una espulsione, fornisce l'assist per il vantaggio e poi ritrova il gol, primo del 2019 dopo quello al Matera, trasformando il calcio di rigore.Arriva il primo successo sulla panchina del Rieti. Chiaro che abbia i suoi meriti, ma è altrettanto vero che la doppia superiorità numerica facilita decisamente il compito. Azzeccata la scelta di inserire Cernigoi per dare ulteriore peso in area di rigore e tenere schiacciata la Vibonese.