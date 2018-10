RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Vibonese. Migliore in campo per gli amarantocelesti Chastre, che nel secondo tempo compie almeno due super interventi. Tra i migliori sicuramente anche Vasileiou e Cericola, incolore Todorov, a tratti nervoso e ancora a secco di gol in campionato.



CHASTRE 7

Nel primo tempo non deve compiere interventi straordinari, cosa che invece fa alla grande nella ripresa. Prima trema sulla traversa clamorosa di Tito, poi si supera su Obodo e sulla doppia conclusione di Bubas e Ciotti.

GALLIFUOCO 5.5

Gioca ancora da terzino destro al posto di Dabo ma non spinge mai. Praticamente, in fase di possesso, rimane dietro insieme a Gigli e Pepe quasi come si trattasse di una difesa a 3.

PEPE 6

Non il solito Pepe, meno dirompente fisicamente ma comunque senza sbavature degne di nota. Prestazione ordinata ma senza picchi.

GIGLI 5.5

Vedi Pepe, anche se lui commette un paio di sbavature nella ripresa.

PAPANGELIS 5.5

Rispetto a Gallifuoco è più attivo ed ha maggiori compiti di spinta. Si presenta un paio di volte sul fondo per i cross che però non sono mai pericolosi.

Dal 74’ Xavier Venancio 5.5: anche per lui prova incolore, non dà la scossa.

DIARRA 6

Il suo ruolo è quello di dare sostanza al centrocampo e lo fa alla grande, difficilmente però riesce ad abbinare a questo verticalità al gioco.

PALMA 5.5

Prestazione simile a quella di Diarra ma senza particolari strappi. Forse inizia a pagare un po fisicamente le tante partite ravvicinate.

MAISTRO 5.5

Una buona conclusione da fuori nella ripresa e poco altro. Lui che dovrebbe essere il faro della squadra, difficilmente accende la luce.

Dal 64’ Di Domenicantonio 5.5: parte a sinistra, poi viene spostato a destra. Anche lui mai pericoloso a parte un paio di buoni cross in area. Troppo poco.

CERICOLA 6.5

Nel primo tempo, insieme a Vasileiou, mette a ferro e fuoco la difesa della Vibonese. Chéu gli chiede il lavoro super di coprire tutta la fascia e lui per almeno 60 minuti lo fa alla grande, poi lascia il posto a Gondo.

Dal 64’ Gondo 5.5: meglio di Todorov ma anche lui quasi mai pericoloso. Ha una chance a dieci dalla fine ma con un controllo di toppo si fa sfilare il pallone.

VASILEIOU 6.5

Insieme a Cericola e Chastre è tra i migliori nel Rieti. Quasi tutto il 6.5 lo matura nel primo tempo dove, a tratti, è imprendibile. Colpisce anche la traversa con un grande destro a giro, poi nella ripresa si spegne.

TODOROV 5

Come al solito lotta come un leone contro tutta la difesa avversaria. Prova a giocare di sponda, si innervosisce, prende un giallo e poi sparisce dalla partita. Sesta partita da titolare in campionato e sesta partita senza gol, anche se i rifornimenti arrivano col contagocce.

Dal 72’ Kean 6: tra i subentrati è il migliore. A volte pasticcia un po', ma corre, lotta e non molla neanche un pallone. Anche lui però praticamente mai pericoloso.

CHEU 6

Ha trovato oramai la sua formazione tipo ed effettivamente la squadra ha trovato equilibrio. Ora però deve trovare soluzioni alternative e pescare di più dalla panchina, perché l’impressione è che con tutte queste partite ravvicinate ci sia bisogno di tutti.

VIBONESE: Mengoni 6; Altobello 6 (39’ Malberti 6), Camilleri 6, Prezioso 6 (48’ Collodel 6.5); Finizio 6, Macciuca 6 (48’ Franchino 6), Obodo 6.5, Scaccabarozzi 6.5 (83’ Donnarumma sv), Tito 6.5; Taurino 6 (83’ Ciotti 6), Bubas 6.5. A disp: Viscovo, Cani, De Carolis, Melillo, Raso, Carrozza, Di Santo. All. Orlandi 6.5

Arbitro Garofalo 5.5: Prova a gestire la partita lasciando correre, ma nel secondo tempo rischia di sfuggirgli di mano, anche perché soprattutto nei venti minuti finali non si è giocato praticamente mai.

