CAPUANO 6

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Siracusa, valido per il recupero della nona di ritorno. Negli amarantocelesti bene Maistro e Carpani, entrati nella ripresa. Sottotono invece la coppia d'attacco Cernigoi-Gondo, che non riescono a creare pericoli particolari.Nel finale riesce a salvare sulla linea il tiro a botta sicura di Souare. Non deve compiere interventi particolari, incolpevole sul gol.Soffre la spinta sugli esterni del Siracusa. Qualche imprecisione in disimpegno, partita onesta.Anche per lui prestazione discreta. Inizia nei tre di difesa, poi dirottato a sinistra. In entrambi i ruoli è ordinato ma poco pericoloso in fase di spinta.Esordio da titolare e con la fascia da capitano al braccio. Gioca una buona partita su Vazquez, in occasione del gol di Catania però non accorcia, cosi come tutta la linea difensiva.Oramai il suo rendimento si attesta sempre su buoni livelli. Buone incursioni a destra, si guadagna un paio di calci di punizione interessantiNon una buona partita per il centrocampista, che non riesce a trovare le misure e soffre il dinamismo del centrocampo del Siracusa.Uno dei migliori in campo nel Rieti. Da imprevedibilità alla squadra, sfiora il gol con un destro a giro.Anche per lui prestazione sottotono, meno cattiveria del solito e anche lui sostiuito. CARPANI 6: Molto buono il suo ingresso in campo. A centrocampo chiude tutto, prova anche a dare ritmo alla squadra.Bene nel primo tempo, meno bene nella ripresa, lo condiziona il cartellino giallo rimediato nella prima frazione.Meno spinta del solito, forse un po stanco, nella ripresa lascia il campo a Delli Carri ed al suo posto agisce De Vito.Anche lui non molto preciso in disimpegno. Ordinato in fase di chiusura.Prestazione opaca del centravanti del Rieti. Meno lottatore e preciso del solitoProva a dare vivacità e ci riesce solo in parte.Come Cernigoi, meno attivo e pericoloso del solito.I cambi nella ripresa funzionano. Nessun dramma per la sconfitta, nel finale punita la sua solita foga ed allontanato dal campo. Domenica il Rieti sarà pronto per il Rende.