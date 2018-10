RIETI - Difficile trovare il migliore in campo per il Rieti sconfitto in casa dal Siracusa 1-2. Si salvano solamente Vasileiou, autore del gol del vantaggio, Chastre e Diarra. Prestazione complessivamente insufficiente per una squadra che adesso deve invertire decisamente la rotta.



CHASTRE 6

Nella seconda metà della ripresa si fa trovare pronto in almeno 2-3 conclusioni da fuori degli ospiti. Tocca il calcio di rigore di Vazquez ma non può nulla.

PEPE 5.5

Soffre la prestazione opaca del resto della squadra. Il Siracusa è pericoloso, lui fa quel che può ma viene infilato spesso.

GIGLI 4.5

Mezzo voto in meno per il fallo dal quale scaturisce il rigore per il Siracusa, nella circostanza si prende anche il rosso. Anche lui soffre tanto nel secondo tempo.

DABO 5

Gioca un primo tempo facendo il minimo indispensabile, poi si infortuna e lascia il campo a Papangelis.

PAPANGELIS 5

Non incide minimamente sulla gara. Le azioni pericolose costruite dal Siracusa nascono quasi tutte dalle sue parti.

DIARRA 6

Uno dei pochi a salvarsi in mezzo a tanta mediocrità, almeno oggi. Corre, prova a recuperare palloni e nel secondo tempo crea anche i presupposti per il possibile nuovo vantaggio amarantoceleste.

PALMA 5

Sempre in inferiorità numerica il centrocampo del Rieti, anche lui costantemente preso in mezzo dai movimenti preparati dai siciliani

MAISTRO 5

Una conclusione debole dai venti metri nel primo tempo. La sua partita è tutta qui.

Dal 59’ TODOROV 5

Non riesce neanche nella sua specialità, ovvero quella di difendere il pallone e favorire qualche inserimento. Sempre anticipato.

VASILEIOU 6

Arriva alla sufficienza per il gol realizzato dopo appena 6 secondi di gioco. Poi però scompare dalla partita e non è più pericoloso.

XAVIER VENANCIO 4.5

Difficile capire la scelta di Chéu che lo schiera titolare al posto di Cericola. Non incide mai e non è mai pericoloso

Dal 46’ CERICOLA 5

Ha una buona chance nel secondo tempo ma calcia male di sinistro. Prova a cucire il gioco tra i reparti ma gli riesce poco.

GONDO 5

Paga lo stesso conto di Todorov. Mai servito, costretto ad indietreggiare per sfiorare qualche pallone. Isolato.

Dal 70’ KONATE 5

Entra bene in partita, fa un paio di ottime cose, poi si fa espellere per un intervento non cattivo ma pericolosissimo su un avversario a gamba tesa.

CHEU 5

Recupera Diarra e Pepe ma il Rieti, dispiace dirlo, non ha una impronta di gioco. La squadra concede campo subito dopo essere passata in vantaggio, senza mai praticamente reagire. Anche la gestione di alcuni cambi non ha convinto.

SIRACUSA

Messina 6; Daffara 6, Turati 6.5, Bertolo 6, Del Col 6; Fricano Gio 5.5 (46’ Di Sabatino)., Tuninetti 6.5(75’ Mustacciolo6 ), Ott Vale 6 (85’ Orlando S.V. ), Palermo 6; Vazquez 7 , Diop 6.5(96’ Gia.Fricano s.v.). A disp.: Gomis, Boncaldo, Mattei, Da Silva, , Celeste. All.: Raciti-Pagana. 6,5

Arbitro CARELLA di Bari 6.5

Sacrosanto il rigore assegnato al Siracusa, giusti anche i due cartellini rossi per Gigli e Konate. Poche sbavature.

