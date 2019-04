MARCONE 6,5

DELLI CARRI 6,5

GIGLI 6,5

MATTIA 6

BRUMAT 7

MARCHI 7

PALMA 6,5

CARPANI 7

ZANCHI 6

Dal 10’ st DE VITO 6

MAISTRO 6,5

Dal 10’ st CERNIGOI 6,5

GONDO 6,5

Dal 10’st TOMMASONE 6

CAPUANO 8

RIETI – Voti alti per il Rieti “corsaro” a Pagani, al termine di una prestazione ai limiti della perfezione, caratterizzata dalla solita fase difensiva impeccabile ed un’intraprendenza che nella seconda parte della gara ha permesso di cambiare marcia e trovare il guizzo vincente.Non è quasi mai chiamato in causa, parate decisive fortunatamente non le compie, ma basta già la sua presenza tra i pali per dare garanzia e sicurezza ad un reparto che nelle ultime 6 gare ha subìto appena 2 gol.Ormai c’è il rischio di diventare ripetitivi sul suo conto, ma la crescita esponenziale non è ancora terminata. Si piazza sulle tracce di Gaeta e gli concede davvero le briciole. Una garanzia.Grossi pericoli là dietro, il Rieti non ne corre, ma sui movimenti della difesa, il suo apporto è fondamentale avendo assimilato appieno i tatticismi o, se preferite, i “codici” di Capuano. Ammonito, era in diffida, salterà la sfida di mercoledì contro il Siracusa.Al pari dei suoi compagni di reparto, gioca una buonissima gara nonostante la mobilità di Capece e Cesaretti. Unica sbavatura, che poteva costare davvero casa, il fallo al limite dell’area di rigore ad un amen dal triplice fischio.Quando preme sull’acceleratore sono guai per gli avversari. Nel primo tempo da un suo tiro-cross per poco non arriva un’autorete di Santopadre ed in avvio di ripresa si ritrova sul destro la palla del possibile 1-0. Prezioso nelle due fasi e non a caso il fallo del rigore la Paganese lo compie su di lui.A tutto campo, come sempre, un moto perpetuo che batte l’intera mediana recuperando palloni su palloni, ma soprattutto togliendo il respiro ai portatori di palla avversari. Un’ottima imbeccata per Zanchi in avvio di ripresa, poi tanto sacrificio e quel giallo che lo terrà fuori dalla contesa mercoledì a Siracusa.Anche lui, al pari di Cernigoi, torna al “Marcello Torre” da ex e gioca senza sentire né la pressione, né tantomeno l’emozione. Pericoloso nel primo tempo, quando si ritrova a due passi dalla porta ma viene anticipato, prezioso nella ripresa quando antepone il sacrificio al fioretto.E' uno di quei giocatori poco appariscenti, ma che nell’arco dei 90’ (e oltre) macinano chilometri, prendono botte e ricuciono tra i reparti. Ecco anche lui a Pagani ha fatto un po’ il Marchi della situazione, finendo play prima di lasciare il campo.Rispetto alle ultime uscite, dalle sue parti il Rieti ha spinto meno perché la Panagese su quel lato aveva i giocatori offensivi migliori. Si è limitato a contenere e lo ha fatto comunque con diligenza. Pronti-via un presunto fallo di mano aveva fatto gridare al rigore, ma l’arbitro era lì ed ha giudicato involontario il rimpallo tra braccio e petto.Prezioso per far rifiatare il suo compagno.Molta mobilità nel primo tempo, qualche buon pallone in avanti per Gondo e sempre attivo sui calci piazzati. Gli avversari faticano a capirne bene la sua collocazione tattica.La sua è un po’ una favola. Entra e da ex s’incarica di battere il calcio di rigore decisivo in quella stessa porta che lo scorso anno (era l’ultima giornata) lo vide sbagliare contro il Catanzaro. Ma come si dice spesso “la vita dà, la vita toglie”. Stavolta “ha dato” 3 punti al Rieti ed una soddisfazione personale a lui. Sotto i suoi ex tifosi.Una prima parte di gara di assoluto sacrificio. Spesso rinculava fino alla propria trequarti per recuperare palla e portarsela avanti ed in una circostanza la sua tenacia, per poco non consente a Brumat di involarsi in rete. Fa a sportellate con Stendardo, si becca un giallo che lo fa entrare in diffida, ma la sua presenza lì davanti è preziosa.Poco più di mezz’ora a disposizione per mettersi in luce e sostenere la causa. Non gli capitano grosse opportunità per calciare a rete, ma un paio di volte prova ad andarsene a Stendardo mettendo in apprensione l’intera retroguardia.Altro capolavoro tattico, il suo, che consente al Rieti di piazzare innanzitutto una vittoria esterna che mancava dal 13 febbraio scorso, ma soprattutto di allungare la striscia positiva a 4 gare (3 vittorie e 1 pareggio) e compiere un importante passo avanti verso la salvezza.