RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Monopoli. Per gli amarantocelesti i migliori sono Marchi e Gigli, bene anche Cernigoi, che trova anche la sua prima rete casalinga in stagione. Nel Monopoli incanta Sounas.

COSTA 6

Bravo in un paio di uscite, sbaglia qualcosa con i piedi, non può nulla sul pareggio di Gerardi.

MATTIA 6.5

La linea difensiva del Rieti gioca sotto pressione tutto il secondo tempo ma si disimpegna bene e Mattia non fa eccezione.

GIGLI 7

Il migliore della linea difensiva, partita che certifica una seconda parte di stagione da assoluto protagonista.

DE VITO 6

Schierato nei tre di difesa, partita ordinata in chiusura come i suoi compagni di reparto.

BRUMAT 6

Ha meno gamba del solito in fase di spinta, ma sulla salvezza del Rieti c'è anche il suo marchio.

MARCHI 7

Giocatore di altra categoria. Motorino instancabile. Lotta, corre, ripiega, si inserisce e crea superiorità numerica palla al piede.

CARPANI 6.5

Altra partita senza sbavature per lui. Preciso in fase di interdizione, qualche inserimento in meno rispetto al solito

GAROFALO 6

Entra e fa il suo nella fase in cui il Rieti subisce la pressione del Monopoli

MAISTRO 6

Parte interno di centrocampo, poi torna nel suo ruolo naturale. Le doti tecniche non si discutono, a volte pecca tenendo troppo il pallone tra i piedi.

ZANCHI 5.5

Meno billante del solito. Gara ordinata, nulla di più, ma ci può stare. TIRAFERRI 6: Non riesce ad esaltare le sue doti di spinta perché nella ripresa il Rieti tiene poco il possesso. Ordinato dietro.

CERNIGOI 6.5

Trova il primo gol davanti ai suoi tifosi. Gioca una buona gara, poi viene sostituito.

GRILLO 6

Torna in campo dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori oltre un mese. Buona partita in fase di interdizione.

SVIDERCOSCHI 6

Fa fatica a duettare con Cernigoi nella sua prima gara dal primo minuto. Ha comunque qualità interessanti

GONDO 6

Entra molto bene in partita, lotta e da il via ad un paio di ripartenze.

CAPUANO 6

Nel secondo tempo il suo Rieti soffre, ma da elogiare come la squadra approcci la gara nonostante la salvezza già acquisita. Nel finale lascia spazio anche a Corinti per il suo esordio stagionale.

Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA