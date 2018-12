COSTA 6

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Monopoli e Rieti. Migliore in campo per gli amarantoceleste è Gondo, che nella ripresa colpisce anche un palo. Nel Monopoli ottime prestazioni di Donnarumma e Mangni, che decide il match al 13' della ripresa.Non deve compiere interventi provvidenziali, preciso come sempre quando viene chiamato in causa in uscita, non ha colpe sul gol di Mangni.Anche per lui buona prestazione, senza però grandi spunti in fase propositivaRitorna in campo da titolare e si riprende la fascia da capitano. Buona prestazione, poi accusa qualche problema fisico e viene sostituito nella ripresa.Si addormenta, appena entrato, sul taglio centrale di Mangni, non un ingresso in campo da applausiAnche per lui prestazione discreta, anche perchè il Monopoli non crea tantissimi pericoli. Come Delli Carri ordinato e senza particolari sbavature.E' l'unico della linea difensiva che ha le caratteristiche per spingere e lo fa in modo discontinuo e con qualche errore.Un paio di sponde davanti e poco altro, poco incisivoBuona partita in fase di interdizione, corre molto per chiudere sugli avversari, meno inserimenti del solito in avantiNon ha giocato tanto in questa stagione, ma l'ingresso in campo è buono. Nel recupero si guadagna un calcio di punizione interessante non capitalizzato da GondoAnche per lui i tanti minuti giocati si fanno sentire. L'ammonizione nel primo tempo lo condiziona e non pocoAnche per lui non tantissimi minuti in questa stagione. Nel finale il Rieti crea pochi rifornimenti per il tridente e lui non riesce ad incidereAttacco influenzale prima della gara, rimane in campo 90 minuti ma ha meno gamba del solito. Fisiologico.Si prende una maglia da titolare con le assenze di Vasileiou e Maistro, parte bene, poi alla distanza cala.Come Xavi inizia bene con sprint e spunti, alla lunga cala e sparisce.Il migliore del Rieti. Le uniche conclusioni pericolose portano tutte la sua firma. Colpisce un palo nella ripresa dopo un buon dribbling, poteva fare meglio nella punizione nel recupero. Resta comunque il più pericoloso.Altra sconfitta in trasferta per il suo Rieti che ha il merito di tenere bene il campo ma anche il demerito di creare troppo poco davanti. Il tecnico, considerate le assenze pesanti perde parte del potenziale a disposizione, ma viste le due vittorie casalinghe che hanno dato respiro in classifica, si poteva forse osare un po' di più.Pisardo 6, Mercadante 6, Zampa 6, Sounas 5.5(61’ Mendicino 6), Donnarumma 6.5, Mangni 6.5, Rota 5.5 (46’ Fabris 6), Gerardi 5.5 (61’ Montinaro 6), Paolucci 6(79’ Maimone sv ), Ferrara 6, De Franco 6. A disp. Saloni, Gatti, Scoppa, Pierfederici, Mavretic, Mangione, Bei, Montinaro, . All. Scienza 6DI GRACI di Como 6: Partita povera di episodi, aiutato bene dagli assistenti nelle situazioni di offside. Nel primo tempo il Rieti reclamava un calcio di rigore che però non assegna: giusto così.Monopoli: Pisardo 6, Mercadante 6, Zampa 6, Sounas 5.5(61’ Mendicino 6), Donnarumma 6.5, Mangni 6.5, Rota 5.5 (46’ Fabris 6), Gerardi 5.5 (61’ Montinaro 6), Paolucci 6(79’ Maimone sv ), Ferrara 6, De Franco 6. A disp. Saloni, Gatti, Scoppa, Pierfederici, Mavretic, Mangione, Bei, Montinaro. All. Scienza 6