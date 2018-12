COSTA SV

Dal 78' SPADINI SV

DELLI CARRI 6.5

PEPE 6.5

GIGLI 6.5

DABO 6.5

Dal 56' DI DOMENICANTONIO 6.5

KONATE 6.5

Dal 56' TODOROV 6.5

PALMA 6.5

CRISCUOLO 6.5

CERICOLA 6

Dal 35' XAVI 6

MAISTRO 7

Dal 78' DEMOSTHENOUS 6

GONDO 7

CHEU 6.5

MATERA

ARBITRO: PANETTELLA di Bari 6

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Matera, valido per la prima di ritorno. Troppa la differenza in campo tra le squadre, con Costa e Spadini che non toccano mai palla. Migliori per il Rieti ancora Gondo e Maistro, che si confermano gli elementi migliori di questa stagione. Per i giovanissimi del Matera bene il portiere Fortunato, autore di almeno quattro ottimi interventi. Belli gli applausi a fine gara per i giovani biancoazzurri dei circa 360 spettatrori dello Scopigno.Partita non giudicabile, non tocca mai il palloneEsordio per il portiere classe 2001, anche lui però mai impegnatoFa il suo con ordine, senza strafareAnche lui mai in apprensione dietro, i giovani del Matera non superano praticamente mai la metà campoCome sopra, mai impiegato dietro, allora si poropone con efficacia davanti. Suo l'assist per il poker di MaistroOrdinaria amministrazione, spinge ovviamente più del solitoBuon ingresso in campo, prova qualche giocata e sfiora il gol con dribbling e tocco sottoAnche per lui ordinaria amministrazione, recupera i soliti palloni ma è impreciso in fase di conclusioneHa gioco facile di testa in area di rigore, segna il suo secondo gol in campionatoAnche per lui ordinaria amministrazione, come Konate però impreciso quando prova a calciareEsordio da titolare viste le assenze di Diarra e Gallifuoco, è lui che costruisce il gioco, ma come i suoi compagni di reparto sbaglia molto quando cerca il tiroGioca una buona mezz'ora, poi si fa male e lascia il campoMezzo voto in meno perchè spreca un tap in comodo che poteva regalargli la gioa personale del primo sigillo in serie CAncora a segno il numero 10 che è il più attivo del Rieti. Meno preciso del solito però nelle conclusioni da fuoriEsordio stagionale per il greco che cerca un paio di spunti senza successoAnche lui tra i più attivi, prova a fornire assist ai compagni, ha il merito di sbloccare il matchPartita che per i giudizi lascia il tempo che trova. Dà spazio a tutti con i cambi. Con i tre punti di oggi si avvicina comunque alla zona playoff.Fortunato 7 (88’ Marcangelo sv); Fiore 6.5 (72’ Monticchio 6.5), D’Andria 6.5 (56’ Colasurdo 6.5), Ripanto 6.5, Simonte 6.5 (72’ Telesca 6.5); Basta (88’ Felle sv ), Papa 6.5, Sarcinella 6.5 , Mascioli 6.5; De Marco 6.5, Ahmetaj 6.5. A disp: Gorghini, Creanza, Felle. All: Danza 6.5Poteva forse risparmiarsi il giallo a Criscuolo a partita finita, per il resto anche per lui ordinaria amministrazione