RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Juve Stabia. Il migliore per il Rieti è Maistro, autore del gol del momentaneo vantaggio, per la Juve Stabia decisivo Carlini, che sigla il pareggio e dispensa giocate su tutto il fronte d’attacco.



LE PAGELLE DEL RIETI

CHASTRE 6.5

Buona prestazione dell’estremo difensore reatino, che nel primo tempo è miracoloso su una conclusione ravvicinata. Sicuro in uscita, incolpevole sui gol

DELLI CARRI 6

Gioca un primo tempo fantastico con coperture, spinta sulla fascia e qualche buon cross. Crolla alla distanza ma prestazione assolutamente da non buttare via

PEPE 6

Al rientro gioca una delle sue classiche partite fatte di fisico, anticipi e prepotenza fisica. Tiene botta e da maggiore sicurezza a Gigli, il risultato finale però, ovviamente, influisce sul giudizio complessivo

GIGLI 5.5

Meglio delle ultime uscite, si smonta insieme ai suoi compagni di squadra dopo l’uno-due della Juve Stabia

DABO 5.5

Ordinato dietro, mai propositivo in avanti. SI adatta a giocare nella fascia non sua e si vede soprattutto in fase di spinta

PALMA 5.5

Meno brillante del solito, non riesce a comandare a centrocampo e viene spesso preso in mezzo dai “colleghi” della Juve Stabia

KONATE 6

La sua prestazione è sicuramente positiva. Gioca un grande primo tempo poi, come tutta la squadra, cala alla distanza

GALLIFUOCO 6

Ha fatto praticamente tutti i ruoli tra centrocampo e difesa. Giocatore duttile ma utile soprattutto in fase difensiva, meno quando c’è da costruire il gioco

MAISTRO 6.5

Suo il gol che illude il Rieti nel primo tempo. Come tutti cala alla distanza, ma comunque è il più lucido e continuo nell’arco dei novanta minuti

VASILEIOU 5.5

Potrebbe essere tra i migliori in campo perché abbina corsa e qualità. Ma le due occasioni gestite male in contropiede in avvio di ripresa pesano come macigni, perché con un pizzico di lucidità in più il Rieti avrebbe potuto chiudere la partita

GONDO 5.5

Per lui il giudizio non varia praticamente mai. Corre, viene incontro, va in profondità e fa sponda per i compagni, ma non è mai pericoloso in fase di realizzazione

CHEU 5.5

Decide di mettere in campo una squadra più coperta e bassa, e questa mossa, almeno per sessanta minuti, paga alla grande. Il pareggio della Juve Stabia però smonta il castello di sabbia e, come al solito, non ha tante soluzioni in panchina. Forse poteva anticipare il cambio di Gondo facendo entrare un Kean sicuramente più utile in campo aperto.

JUVE STABIA

Branduani 5.5 ; Dumancic 5.5 (46’ Melara 6), Troest 6, Mastalli 6 (58’ Vicente 6), Allievi 6; Elia 6.5, Di Roberto 6 (46’ El Ouazni 6), Calò 6; Vitiello 6, Paponi 6.5, Viola 5.5 (58’ Carlini 7). All. Caserta 6



Arbitro VIGILE DI COSENZA 5

Alcuni fischi non convincono, cosi come la gestione dei cartellini gialli. Direzione di gara tutt’altro che perfetta.

Ultimo aggiornamento: 17:41

