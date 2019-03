RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Catanzaro. E' Gigli il man of the match degli amarantocelesti: sua la zuccata che vale tre punti. Bene nel complesso tutta la squadra. Ottima la prova anche degli esterni Zanchi e Brumat, cosi come quella della linea difensiva che concede pochissimo al Catanzaro.



MARCONE 6.5

Non è chiamato ad interventi miracolosi, ma da la solita sicurezza in uscita.

DELLI CARRI 6.5

Sempre più una certezza. Pochissime sbavature per il difensore scuola Juventus, che non è sempre pulito in disimpegno ma chiude tutto senza distrazioni.

GIGLI 7

Un gol da tre punti del capitano amarantoceleste. Un gol che lo conferma tra i giocatori revitalizzati dalla guida di Capuano. Dopo una prima parte di stagione con qualche incertezza è salito in cattedra, offrendo sempre buone prestazioni dietro e, oggi, infilando in rete la zuccata che avvicina il Rieti alla salvezza.

MATTIA 6.5

Dalla sua parte agisce Kanoute, che non è un cliente facile. I due si scambiano qualche colpo proibito, ma il difensore del Rieti fa ampiamente il suo anche nel secondo tempo.

BRUMAT 6.5

Nel primo tempo sfiora il gol dopo un ottimo inserimento. Spinge a destra e disegna un paio di cross perfetti in area. Anche lui in grande crescita.

MARCHI 6.5

Il solito mastino a centrocampo. Lotta, scivola, rincorre, pressa. Indispensabile per dare quantità ed equilibrio al centrocampo ed alla squadra.

CARPANI 6

Prestazione onesta la sua. Non brilla, ma fa il suo con ordine.

XAVI 6

Riproposto come in occasione del match contro la Viterbese nei tre di centrocampo. Buona prova sia in fase di possesso, sia in ripiegamento, dove raramente si fa trovare fuori posizione. MAISTRO 6,5: Entra al posto di Xavi e fa il suo. Ha una chance in contropiede ma Furlan gli nega il gol. Suo il cross sul corner del vantaggio amarantoceleste.

ZANCHI 6.5

Ottima prova anche per lui. Nelle ultime gare era stato impegnato nei tre di difesa. Torna largo e offre una buonissima prestazione sia in fase di spinta che di chiusura.

TOMMASONE 6

Schierato titolare vista la squalifica di Cernigoi. Tocca a lui venire incontro con Gondo in profondità. Tanto impegno e cattiveria nei contrasti. Furlan gli nega il gol nel primo tempo. GAROFALO 6: Entra e fa esattamente quello che gli chiede Capuano. Fa ottimamente filtro a centrocampo e, nel finale, da il via a due ripartenze del Rieti.

GONDO 6.5

Solita partita con tanto sacrificio per l'attaccante. Sempre circondato da difensori del Catanzaro, è comunque prezioso con qualche sponda e, nel finale, rincorrendo con grande impegno gli avversari.

CAPUANO 7

Esulta sotto la curva amarantoceleste, facendola infiammare. Questo Rieti ha il suo marchio inconfondibile. Seconda vittoria consecutiva in casa e zona playout alle spalle. Sta diventando l'idolo dei tifosi amarantocelesti, autentico trascinatore.

Ultimo aggiornamento: 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA