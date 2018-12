RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Catania. Migliore in campo Delli Carri, autore di una prestazione davvero sontuosa dietro, bene anche Gondo, Maistro spreca l'occasione che poteva valere i tre punti. Nel Catania buon ingresso in campo di Llama, anche se il titolo di migliore dei siciliani va a Calapai che indovina la giocata decisiva.



COSTA 6

Una sbavatura in uscita nel primo tempo che poteva costare carissima, poi si riscatta con le solite uscite con i tempi giusti. Incolpevole sulla sassata di Calapai

DELLI CARRI 7.5

Indubbiamente il migliore del Rieti. Letteralmente perfetto dietro, e propositivo anche in avanti. Decisamente la scoperta più bella di questa stagione.

GUALTIERI 6.5

Gioca una buona partita, anche lui ormai diventato certezza dietro, preciso in chiusura

GIGLI 6.5

Una delle migliori prove del capitano amarantoceleste. Rispecchia la prestazione ottima di tutta la linea difensiva, capace di non concedere occasioni nitide al Catania. Da lui ci si aspettano prestazioni come questa.

DABO 6.5

Si sta ambientando nel ruolo di terzino sinistro. Risente del piede debole in fase di spinta visto che non si propone praticamente mai.

CERICOLA 6

La sua gara va un po a strappi, nel complesso prestazione sufficiente per il numero 7

KONATE 6

Meno brillante del solito, fa comunque bene il suo compito in fase di interdizione

DIARRA 6

Anche lui non brillantissimo, partita ordinata e poco più

MAISTRO 5.5

Anche oggi insieme a Gondo è decisamente il più pericoloso. Rovina parzialmente la sua prestazione divorandosi il gol del vantaggio nella ripresa

VASILEIOU 5.5

Anche stasera qualche buono spunto ma, come spesso gli accade, sbaglia la giocata decisiva

Dal 71' XAVI 5.5

Non regala spunti particolari in avanti e rimedia un cartellino giallo)

GONDO 6.5

Ancora una volta tra i migliori. Lotta come un leone, si prende un giallo ma ne fa prendere due ai centrali del Catania. Suo l'assist per Maistro in occasione del gol sbagliato dal numero 10

CHEU 6.5

Il Rieti esce tra gli applausi e, in parte, questi sono anche per lui, La squadra è quadrata, tiene a bada il Catania e dilapida l'occasione da tre punti con Maistro. Al di là di quello che dice il risultato il tecnico si sta prendendo comunque le sue rivincite, perché il Rieti è ordinato e solido. Non sono questi gli avversari con cui fare punti, anche se oggi i rimpianti sono tantissimi.

CATANIA

Pisseri 6; Ciancio 6, Aya 6, Silvestri 6 (46’ Esposito 6), Calapai 7; Lodi 5.5, Rizzo 6 (64’ Angiulli 6), Biagianti 5.5; Manneh 6, Marotta 5.5, Curiale 6 (64’ Llama 6.5). All. Sottil 6

Arbitro MIELE di Torino 6

Partita non particolarmente scorbutica e segnata solamente da un paio di episodi dubbi in area di rigore. Valuta male un paio di contatti tra Gondo e la difesa del Catania ma gestisce abbastanza bene i cartellini gialli.

