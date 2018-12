RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Bisceglie, valido per la diciassettesima giornata di andata. Migliore in campo ancora una volta a Maistro, che decide il match. Maistro, ammonito per essersi tolto la maglia, salterà il prossimo match contro il Monopoli e tornerà a disposizione per la gara casalinga contro il Catania. Bene anche Delli Carri, diventato oramai una certezza.



COSTA 6.5

Nei minuti finali la squadra si aggrappa alla sua sicurezza sia in uscita, sia tra i pali. Per ottanta minuti non deve mai compiere interventi degni di nota, nel finale sale in cattedra dando certezze a tutto il reparto.

DELLI CARRI 7

Uno dei migliori in campo. Delli Carri è sicuramente una delle migliori scoperte di questa stagione. Bene da terzino, bene anche quando diventa centrale nel finale di gara. In crescita continua, difficile sfilargli il posto da titolare

GALLIFUOCO 6

Un paio di sbavature che potevano costare care, ma nel complesso comunque prestazione ordinata senza particolari elementi positivi

GUALTIERI 6.5

Anche lui sta diventando una certezza. Ordinato in chiusura, buona personalità. Le sue prestazioni non fanno rimpiangere Pepe e Gigli

DABO 6

Sufficienza che arriva per il risultato positivo, si vede che quello di terzino sinistro non è il suo ruolo naturale, sia in fase di copertura che di spinta.

Dal 61' XAVI 6

Entra e gioca una buona partita. Fa il suo in pieno senza strafare)

KONATE 6.5

Anche lui non concede sussulti particolari, ma corre dietro a tutti e chiude sui centrocampisti avversari sempre con i tempi giusti. Un altro di quei giocatori diventati importanti per dare equilibrio alla squadra.

PALMA 6.5

Anche lui poco propositivo in fase offensiva, ma molto bravo a chiudere a centrocampo. Non brilla, ma fa bene il suo compito.

DIARRA 6

Continua a vedersi il fatto che fisicamente non è al meglio, anche lui non si propone mai in avanti ma chiude tutto quello che passa dalle sue parti.

VASILEIOU 5.5

Non convince, non ha i soliti guizzi e, a volte, continua ad essere troppo innamorato del pallone. Sostituito nel secondo tempo dopo una prestazione tutt'altro che esaltante.

Dal 61' CERICOLA 6

Anche lui fa esattamente quello che deve, corre, copre e quando può prova a proporsi)

MAISTRO 7.5

Il migliore del Rieti. Le azioni pericolose partono o si concludono tutte dai suoi piedi. Cuce il gioco, si inserisce e decide il match con un gol voluto e pesantissimo.

GONDO 6.5

Solita partita di battaglia contro tutta la difesa avversaria. Stavolta non segna, ma è comunque imprescindibile per qualità e quantità.

CHEU 7

Una vittoria importantissima, la seconda consecutiva in casa. Il Rieti non incanta per il gioco, ma le tre partite in otto giorni hanno un peso non indifferente. Al tecnico portoghese va dato il merito di aver trovato la quadratura del cerchio con un modulo e degli interpreti che danno certezze. Lo aveva detto: «A questa squadra serve tempo» e i risultati delle ultime giornate sembrano dargli ragione.

BISCEGLIE

Crispino 6.5; Longo 5.5 (87’ Mesina sv), Onescu 5.5, Markic 5, Maestrelli 5; Giacomarro 5.5, Risolo 5; Jakimvoski 4.5 (71’ Camporeale 5); Bottalico 5 (64' De Sena 5.5), Starita 5.5; Scalzone 5.5. A disp: Addario, Calandra, Raucci, De Sena, Camporeale, Beghdadi, Antonicelli,Sisto. All: Bruno

ARBITRO ACANFORA di Castellammare di Stabia 6

Buona direzione di gara, il Bisceglie protesta per un presunto fallo in occasione del gol del vantaggio del Rieti che però sembrava non esserci. Distribuisce abbastanza bene anche i cartellini gialli.

