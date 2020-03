RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Sicula Leonzio. Negli amarantocelesti si salvano Tirelli, Rasi e Serena. Si rivede Marchi in campo dopo esattamente sei mesi dall'ultima volta in campo.



Ultimo aggiornamento: 17:34

MERELLI 5.5: Il paradosso è che non deve compiere interventi degni di nota, non ha responsabilità sui gol.KALOMBO 5: Tanta corsa ma anche tanta imprecisione. Ci mette impegno e prova un paio di sgroppate sulla destra, ma senza grandi risultatiVIGNATI 5: Non perfetto in entrambi i gol subiti dal Rieti in una partita dove tutto sommato la difesa non è stata troppo sollecitata.FIUMARA 5.5: Gioca un buon primo tempo, poi cala alla distanza.TIRAFERRI 5: Parte largo a destra, ma spesso taglia in diagonale il campo per provare a mettersi in partita, senza mai riuscirciZAMPA 5.5: Lotta in mezzo al campo, e sotto questo punto di vista non cala mai sotto determinati standard. Meno preciso in fase di impostazione.SERENA 6: Uno dei migliori del Rieti. Suo l'assist per il momentaneo 1-1 del Rieti, che però è solo una illusione.MARCHI 6: Bello rivederlo in campo a distanza di sei mesi dall'ultima volta. Entra sull' 1-1 e ha una voglia matta: corre, lotta, prova ad incoraggiare i compagni. Il pubblico è per lui, peccato non averlo avuto a disposizione per cosi tanto tempo.RASI 6: Si prende la fascia sinistra normalmente occupata da Zanchi. Molto bravo difensivamente, meno incisivo, per caratteristiche, in fase di spinta. Ma nel complesso prova positivaTIRELLI 6.5: Il migliore del Rieti, per il gol e non solo. E' lui il più pericoloso del tridente, di gran lunga, ma il suo momentaneo 1-1 non basta.PERSANO 5.5: Spuntato, pochi rifornimenti, pochi palloni giocabili. Nell'unica chance colpisce male col sinistro.RUSSO 5: Entra ma non riesce a dare i suoi soliti strappi in accelerazione.DE PAOLI 5: A volte ritarda troppo la giocata e preferisce il tiro piuttosto che servire compagni meglio posizionati.CANEO 5.5: Anche stavolta, probabilmente, il Rieti non meritava la sconfitta. Chiamato per invertire di nuovo il trend, non ha ancora fatto punti dopo 3 partite dal suo ritorno. Altro segnale inequivocabile di una stagione troppo tormentata per poter essere salvata. Ma finchè la matematica non condanna lui e la squadra hanno il dovere di provarci.