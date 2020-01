RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Az Picerno. Per gli amarantocelesti buona prova per i nuovi arrivati Celli e Serena, entrambi titolari, discreto ingresso in campo anche per Russo nella ripresa. Bene anche ad Addario che salva in un paio di circostanze e conferma per Cristian Esposito.



ADDARIO 6.5

Fa abbondantemente il suo. Sia nel primo che nel secondo tempo salva il risultato con un paio di parate. Non può nulla sul rigore di Santaniello, che lo spiazza.

TIRAFERRI 6

Buona partita per lui. Spinge molto a destra, a volte sbaglia qualcosa, ma nel secondo tempo confeziona l'assist per il gol sbagliato da Tirelli.

AQUILANTI 6

Si intende bene con Celli, comandando il reparto con autorevolezza. Gara senza particolari sbavature.

CELLI 6

Buon esordio per il difensore centrale. Attento ed ordinato. La prima impressione parla di un acquisto azzeccato.

MIRKO ESPOSITO 5

Anche per lui, almeno fino al calcio di rigore, partita ordinata. L'ingenuità che porta Santaniello sul dischettoi però è pesante nell'economia della partita.

TIRELLI 6

Lotta a centrocampo su ogni pallone. Mezzo voto in meno però per aver fallito il probabile match ball nella ripresa. Prestazione comunque da capitano, almeno per la voglia di lottare.

CRISTIAN ESPOSITO 6

Si conferma positivamente. Fa ampiamente il suo con ordine e grande disciplina tattica. A tratti sembra un giocatore navigato per la capacità di leggere il gioco.

SERENA 6.5

Uno dei migliori nel match. Alla sua prima in amarantoceleste fa vedere buone cose in mezzo al campo, sia in impostazione, che in interdizione.

DE PAOLI 6.5

Il più attivo e pericoloso del tridente offensivo, e anche quello con maggiore qualità. Svaria su tutto il fronte, pericoloso con un destro nella ripresa. Nel semi-deserto della fase offensiva amarantoceleste, è l'unico che sembra avere il guizzo giusto.

BELECK 5

Sbaglia tantissimo e viene beccato dal (poco) pubblico amarantoceleste. Una partita che probabilmente fotografa una stagione anonima, che ha dato qualche sprazzo solo nell'intermezzo targato Caneo.

DE SARLO 5

Prova a sgomitare davanti, si batte, ma anche lui mai pericoloso, a parte una conclusione debole e centrale nel primo tempo. Il Rieti ha bisogno di maggiore qualità davanti.

RUSSO 6

Anche lui all'esordio, entrato nella ripresa, premiamo lo spirito giusto e la voglia di farsi vedere.

BENI 6

Onestamente il materiale a disposizione è poco, pochissimo, considerando anche le assenze di Zampa e Zanchi. Alla fine il Rieti gioca una partita ordinata e quella chance di Tirelli poteva raccontare altro esito. L'altra faccia della medaglia però è racchiusa nei numeri. La classifica resta complicatissima, il calendario altrettanto. Ora o mai più, verrebbe da dire.

