RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Virtus Francavilla. Migliore in campo per gli amarantocelesti è Zanchi, un motorino a sinistra, Beleck rigenerato.



ADDARIO 7

Decisivo nel primo tempo, sicuro nella ripresa in uscita e nel dare certezze alla squadra. Bene anche con i piedi.

AQUILANTI 7

Meriterebbe 10 solo per il lancio che libera Zanchi in occasione dell'1-0. Un professore in difesa, destro millimetrico in impostazione.

GIGLI 7

Benissimo. Nella ripresa chiude tutto, non va mai in affanno. Rischia molto nel primo tempo con un brutto intervento in scivolata da "arancione".

GRANATA 5,5

Inizia con una trattenuta da ultimo uomo che poteva costargli anche il rosso e dal quale nasce il gol del vantaggio ospite. il più in difficoltà della linea difensiva, decisamente meno bene rispetto alle ultime prestazioni.

TIRAFERRI 6,5

Buona prestazione a destra. Bravo in chiusura, si fa vedere con continuità anche in fase di spinta.

ESPOSITO 6,5

Jolly prezioso a disposizione di Caneo, oggi nel ruolo di mediano. Soffre di più quando c'è da scappare all'indietro per dare copertura, ma ha ottimi piedi



MARINO 6

Il giovane proveniente dalla Salernitana non ruba di certo l'occhio. Si limita a smistare palloni con ordine, a volte richiamato da Caneo perché tiene troppo la sfera tra i piedi. Una risorsa per dare fiato ai titolari.

TIRELLI 6

Entra in partita al posto di Marino per dare qualità e possesso al Rieti e lo fa egregiamente.

ZANCHI 7,5

Devastante. Partita incredibile dell'esterno sinistro, che chiude, disimpegna,spinge a sinistra come un treno. Da lui nasce il gol dell'1-0, dai suoi piedi l'assist per Beleck nella ripresa che sfiora il 2-1

DE PAOLI 6,5

Il ragazzo ha qualità. Fraseggia bene con i compagni, rifinisce e conclude, anche se a volte si concede qualche tocco di troppo

BELECK 7

Rigenerato. Più coinvolto e presente nel gioco, nel dialogo con i compagni. Secondo gol consecutivo in casa, una logica conseguenza di un contesto di gioco che è in grado di valorizzarne le caratteristiche.

MARCHEGGIANI 6,5

Visti i numeri stagionali quando non fa gol è sempre una notizia. Anche lui però, largo a sinistra, crea parecchi grattacapi alla difesa ospite. Sua la conclusione nel primo tempo sulla quale poteva starci il rigore.

CANEO 6,5

Oramai il Rieti gioca in maniera collaudata. Gli attaccanti fraseggiano a meraviglia, la squadra è compatta e aggressiva, capace di una enorme produzione offensiva, anche se a volte la linea di pressing viene saltata con facilità dagli ospiti, che arrivano agevolmente sulla trequarti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA