ADDARIO 6,5

GRANATA 7

AQUILANTI 7,5

ZANCHI 7

TIRAFERRI 6,5

PALMA 6,5

ZAMPA 6,5

ESPOSITO 7

MARCHEGGIANI 8

BELECK 7,5

GUIEBRE 6

DE PAOLI 7,5

CANEO 8

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Viterbese. Prestazione collettiva da incorniciare per gli amarantocelesti: non delude nessuno, Marcheggiani vola.Esordio assoluto in stagione. Partita non facile da giudicare sotto il profilo tecnico, perché non ha particolari interventi da compiere. Bravo a giocare il pallone con i piedi, sicuro in uscita, incolpevole su i due gol subiti.In una serata perfetta praticamente per tutti, Granata non fa eccezione. Ottima prestazione del centrale, che appare totalmente rigenerato rispetto al balbettio delle prime uscite.Semplicemente un gigante. Dalle sue parti non si passa, in serate così diventa complicato per tutti superarlo.Si adatta nella difesa a tre e, essendo un ruolo non suo, a tratti fa più fatica dei suoi compagni di reparto. In generale però prestazione importante.Sulla destra è un motorino, dando sempre appoggio ai compagni in fase di spinta e sovrapposizione. Sbaglia scelta in qualche occasione, ma anche per lui complessivamente ottima gara.Solita partita di sostanza e quantità a centrocampo, elementi di cui il Rieti ha bisogno.Dagli spalti spesso si sentono le sue urla ai compagni di squadra. Il centrocampo è il suo regno, e prova a gestire tempi di gioco, riuscendoci a tratti benissimo, altre un po' meno, ma ci sta.Neanche tre settimane fa veniva fischiato dal pubblico e sostituito da Mariani. Ieri ha letteralmente dominato la corsia sinistra.Se c'è ancora qualcuno che non lo crede adatto alla categoria parli ora o taccia per sempre, come si suol dire. Seconda doppietta consecutiva, vice capocannoniere del campionato con 8 gol (davanti ha solo Corazza della Reggina), il tutto in una squadra che in questo avvio ha tutt'altro che brillato. What else?In una partita ha prodotto più di quanto fatto nel totale delle precedenti. Fisicamente devastante, trova il primo brindisi personale.Al rientro dopo l'infortunio, il suo impatto sulla gara è buono.Secondo gol in campionato, ma prestazione davvero ottima. Rifinisce, fornisce l'assist a Marcheggiani, svaria su tutto il fronte. Il 4-1 è una perla."I derby si vincono" aveva detto in conferenza. È stato di parola, ma a parte il risultato la squadra ha impressionato per voglia di aggredire, determinazione e anche idee. Tutto costruito in due allenamenti. Se il buongiorno si vede dal mattino...