RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Paganese. Brutta prestazione degli amarantocelesti, si salvano solo Tirelli e Guiebre, autore del gol che nel finale riaccende la spreranza degli amarantocelesti.



PEGORIN 4,5

Anche stasera tutt'altro che perfetto in occasione del gol del 2-0 della Paganese, forse le prestazioni del portiere amarantoceleste sono la fotografia che meglio rappresenta questo inizio di stagione del Rieti.

AQUILANTI 5

Una prestazione onesta da parte sua, nello sprofondo della squadra però difficile dare di più.

GIGLI 5,5

Vale lo stesso detto per Aquilanti, mettendoci qualcosina in più.



GRANATA 4.5

Nelle ultime due gare erano arrivate prestazioni confortanti, Mariani gli da ancora fiducia ma stavolta non risponde presente.

TIRAFERRI 5

Entra ad inizio ripresa. Fare meglio di uno spentissimo Esposito, ma comunque troppo poco.

ESPOSITO 4

Uno dei più beccati dal pubblico in un primo tempo onestamente bruttissimo. Sostituito dopo i primi 45 minuti.

PALMA 4.5

Per lunghi tratti in difficoltà come tutto il Rieti. Non riesce mai ad incidere.

ZAMPA 5

Qualcosa in più del suo compagno di reparto, ma spesso si guarda attorno e non sa a chi passare il pallone.

TIRELLI 6

L'ultimo a mollare, l'unico pericoloso insieme a Guiebre. Quando si parla di "senso di appartenenza" lui è uno di quelli pronto a dare sempre risposte.

ZANCHI 5.5

Anche per lui una partita leggermente sopra alla media di squadra, impreciso in un paio di cross, ma non da condannare del tutto.

DE PAOLI 4,5

Prima volta da titolare per lui, decisamente troppo poco. A volte sembra avere difficoltà, anche per colpe non sue, a trovare la giusta collocazione in campo.

GUIEBRE 6

Segna il gol del 2-1, insieme a Tirelli è l'unico in grado di accendere la luce.

MARCHEGGIANI 4,5

Non incide, e quando ha l'occasione giusta, calcia male. E' praticamente l'unico marcatore del RIeti in stagione. Difficile dargli colpe particolari, impossibile però dare un voto più alto.

MARIANI 4

Aveva parlato di partita della vita, in un certo senso, ma la squadra scende in campo con uno spirito totalmente opposto. I numeri dicono tutto il resto: nessuna vittoria, peggior difesa dell'intero campionato e solo un punto all'attivo.

